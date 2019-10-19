Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: MSB'den açıklama! "PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

Son Dakika: MSB'den açıklama! "PKK/’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

'ndan yapılan son dakika açıklamada; "TSK tarafından ’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:23
Son Dakika: MSB'den açıklama! PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile ilgili son dakika flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen son 36 saat içerisinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından 12'si Rasulayn, biri Tel-Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükunetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapıldığı vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: MSB'den açıklama! "PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN