10 kişiden sadece üçü geleceğe birikim yapıyor

Sermaye piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk halkının finansal davranışlarını TBMM'de anlattı. Yüzde 70 civarında hane halkı bütçesi yapıldığını belirten Gönül, yüzde 35 oranında "kötü günler" için para biriktirme motivasyonunun olduğunu kaydetti. Gönül, hanelerin sadece yüzde 41'inin finansal plan yapabildiğini dile getirdi. TBMM, kolay para peşinde koşan vatandaşlarının hayatı kararmasın diye komisyon kurdu. Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu ile vatandaşların bilinci artırılacak. Türkiye'de finansal eğitimin koordinasyonunun SPK'ya verildiğini belirten SPK Başkanı Gönül, 36 adet eylemden oluşan Finansal Eğitim Eylem Planı'nın Türkiye'de yaşayan birey ve hane halkının finansal refahının artırılması amacı doğrultusunda yürütülmekte olduğunu söyledi.Finansal okuryazarlıkta dünyanın en iyi örnek ülkelerinden ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve OECD ülkelerinin tamamında 2024-2027 eylem planlarının belirlendiğini kaydeden Gönül, eylem planının Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Türk halkının finansal davranışları konusunda bazı verileri paylaşan Gönül, yüzde 70 civarında hane halkında bütçesi yapıldığını dile getirdi. Gönül, "Para biriktirme konusunda ise hâlâ sadece yüzde 45'lerde bir katkı sağlayabiliyorlar. Birikim yapmanın temel sebebi ise daha çok gelecek günler için değil ancak sadece yüzde 30-35 civarında bir para biriktirme ve kötü günler için para biriktirme motivasyonu içerisindeyiz" diye konuştu. Özellikle 2017'den sonra hane borçlarının çok ciddi anlamda arttığı tespitini paylaşan Gönül, "Bunun yanı sıra, hanelerin sadece yüzde 41'i finansal plan yapıyor" ifadelerini kullandı."Hâlâ Avrupa ve Amerika'nın uygulamasından farklı olarak bizde, devletin verdiği emeklilik maaşı birinci gelir olarak görülüyor. Bu da bütçe yüküne neden oluyor" diyen Gönül şöyle konuştu: "Özellikle 'Çocuklarım için kenarda para biriktiriyorum' ifadesini kullanan hane halkı, yüzde 42'den yüzde 30'a düştü."Gönül, SPK olarak Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata geçirdiklerip ücretsiz eğitimler vermeye başladıklarını vurguladı. Gönül, "Yaptığımız bu protokollerle gençler, ev kadınları, girişimciler ve ulaşabildiğimiz işsizlere hizmet veriyoruz. Yıllık 1.5 milyon iş arayan kişiye bu eğitimi vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.