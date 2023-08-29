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Giriş Tarihi: 29.8.2023 09:28 Son Güncelleme: 29.8.2023 09:39

10 milyon tonu aştı! Tüm zamanların en yüksek alımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO tarafından ürün alımına dair açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı." dedi.

10 milyon tonu aştı! Tüm zamanların en yüksek alımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yumaklı'nin açıklamaları ise şöyle:

"2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 MİLYON TONU geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı.

Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 MİLYAR TL ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor.

Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek."

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10 milyon tonu aştı! Tüm zamanların en yüksek alımı
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