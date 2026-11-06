130,2 milyar TL ödeme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarının sağlıklı işleyişi için yasa taslağı hazırladıklarını açıklayarak, manipülasyona karşı yaptırımların arttırılacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ni güncellediğini anımsattı. 131 fona ilişkin tasfiye kararıyla tedbirlerin hızla uygulamaya alındığına dikkat çeken Şimşek, 456 bin pay sahibinin olduğu bu fonların büyüklüğünün milli gelirin yüzde 0.7'sine karşılık geldiğini ifade etti.

179 BİN KİŞİ TÜMÜNÜ ALDI

Şimşek, fon pay sahiplerine yapılan ödemelerde "kamu bütçesinden kaynak kullanılmayacağını" işaret ederek, şöyle devam etti: "Olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL ödenmiştir. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır. Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130.2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır." Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Türkiye Sigorta ve Türkiye Emeklilik şirketlerini denetime aldığını vurgulayan Şimşek, "Söz konusu iki şirketin sermaye yeterlilik rasyoları eylül ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 176 ve yüzde 382 ile yüksek seviyelerdedir. Bu durum finansal yapılarının güçlü ve yükümlülüklerini karşılama kapasitelerinin yeterli olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

36 ÜLKEDEN 9 MİLYAR TL

Şimşek, MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının Türkiye getirilmesine yönelik girişimlerin sürdüğünü vurguladı. Şimşek, "4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3.8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur" bilgisini verdi. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde yatırımcı güveninin güçlendirilmesine ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına yönelik ilave adımlar atılacağını, buna yönelik yasa taslağı hazırlamakta olduklarını söyledi.

EMEKLİ ARTIŞI YAŞ VE PRİME GÖRE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin maaş artışının yaş ve prim ödeme gün sayısına göre olacağını söyledi. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Bakan Şimşek, "İkincisi, yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör