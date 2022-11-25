15 milyar lira hazır! Bakan Muş can suyu olacak kredi paketi için tarihi verdi

'PARA ESNAF VE SANATKARLARIN HAKKIDIR, TACİRLERİN DEĞİL'

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de esnaf ve sanatkarlara verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti. Başkan Akgül, kooperatif başkanlarına seslenerek, "Bu gelen parayı esnaf ve sanatkarlara verin. Bu parayı, kaymakama, avukata, doktora vermeyin. Kaymakamların da tanıdıkları esnaf olabilir. Parayı ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarlara verin. Bu para esnaf ve sanatkarın hakkıdır, tacirlerin değil. TOBB üyelerinin değil, onlara da vermeyin. Çünkü TOBB üyeleri yararlandıkları imkanlardan bizi hiç faydalandırmadı" diye konuştu.