1.7 milyar dolarlık ihale

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine ilişkin ihale, üç ortak girişim grubunun katılımıyla dün yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen ihaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı. Açık artırma yöntemiyle yapılan ihalede, en yüksek teklifi 1 milyar 720 milyon dolarla MOI OGG verdi. 45 ili kapsayan 1. bölge için 830 milyon dolar, 36 ili kapsayan 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif veren MOI OGG, rakiplerini geride bırakarak dev ihalenin kazanını oldu.

2027-2047'YI KAPSAYACAK

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007'de tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Bu nedenle mevcut sözleşmelerin süresi, 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Ancak sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için yeni dönemde (2027-2047) araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirmesine yönelik ilan yayımlanmıştı. Akfen-Doğuş-TÜV SÜD'ün ortaklığıyla kurulan TÜVTURK, Aralık 2004'te araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkı ihalesini 613.5 milyon dolar bedelle kazanmıştı. Konsorsiyum, ödemeyi peşin yaptığı için yüzde 10 indirim almış, satış işlemi 552.1 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.