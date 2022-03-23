1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin kuyruk çilesini bitirdi! ’Boğaz’ı 5 dakikada geçmek rüya gibi’





1915 Çanakkale Köprüsü'nün vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen TIR sürücüsü Adem İlbay ise, "Feribot sırasında özellikle yaz aylarında 8 ila 9 saat beklediğimi biliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Takograf süremiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bu açıdan da güzel oldu. Dün de köprüden geçtim, yaklaşık 4-5 dakika sürüyor" diye konuştu.