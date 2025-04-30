20 firma indirim uygulayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakanlık tarafından 20 firma ile yapılan anlaşmaya göre yeni evlenenler için mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5'ten 35'e varan oranlarda indirimler yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenecek çiftlere ve ailelere sağlanan kolaylık ve imkânları her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bakanlık, şimdi de yeni evlenecek çiftler için mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında indirim kampanyası başlattı. Göktaş, bu kapsamda 2025'te geçerli olacak şekilde 20 firmayla protokol anlaşması yaptıklarını duyurdu.

"Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı"nda konuşan Göktaş, 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi başvurusu onaylanan ve krediden yararlanan çiftlerin indirim oranları açıklanan firmalardan alışveriş yaparak evlerini uygun fiyata düzebileceklerini belirtti. Bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 15 bin 304 gence 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, krediye 98 bin gencin başvurduğunu ve 55 bin 296 gence sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti verildiğini belirtti.

İNDİRİM KODUYLA ALINACAK

Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlere kredi ödemelerini yapmaya devam edeceklerini söyleyen Göktaş, "Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak" diye konuştu. Bunun yanında yerelde valilik ve belediyelerin, yerel işletmelerle iş birliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bazı belediyelerimiz gençlerimize ücretsiz nikah salonu imkânı sunacak bazı belediyelerimiz ise iş birlikleriyle beyaz eşyalarda indirim imkanı sunacak" dedi. Projeden faydalanacak gençler, e-devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek.

HER SEKTÖRDEN FİRMA BİRÇOK DESTEK VERDİ

GENÇ çiftlere yuva kurarken destek olacak firmalar ve indirim oranları ise şunlar:

VESTEL

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

satış fiyatı üzerinden net % 30

BELLONA

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

İSTİKBAL

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

MONDİHOME

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

ARÇELİK

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

her bir ürün için 5.000 TL

BEKO

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

30.000 TL ve üzerine % 10

KÜTAHYA PORSELEN

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 20

MODALİFE

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 5

KARACA

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 15

KELEBEK

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

DOĞTAŞ

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

LOVA YATAK

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 10

ENGLISH HOME

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 20

FAKİR

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 35

ADORE

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 7

HATEMOĞLU

Kampanya kapsamında tüm

ürünlerde satış fiyatı üzerinden

net % 35

TÜMBİR

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 20

DAMAT - TWEEN

Kampanya kapsamında seçili ürünlerde

tüm indirimlere ek % 15

KİP

Kampanya kapsamında tüm ürünlerde

% 30