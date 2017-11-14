Elon Musk'tan 3. havalimanı hamlesi!

İnşaatının yüzde 70'i tamamlanan ve tüm etaplar bittiğinde 150 milyon kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na dünya devlerinin ilgisi sürüyor.

ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ KURMA TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan da İstanbul Yeni Havalimanı'na işbirliği teklifi geldi. Elektrik enerjisini depolayacak batarya üretmek üzere çalışan Tesla, İstanbul Yeni Havalimanı'na da bir elektrik depolama ünitesi kurma teklifinde bulundu. Dünya gazetesinin haberine göre Elon Musk'ın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O'Connell tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'ya yapılan teklifte yeni havalimanının enerji ihtiyacının karşılanmasında Tesla'nın yeni elektrik depolama ünitesi Powerwall'un kullanılması isteniyor.

İstanbul Yeni Havalimanı (İYH), iklim değişikliği konusunda dünyanın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 23'üncüsünde (COP23) yer aldı.

Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen konferansın ardından bir grup gazeteciyle biraraya gelen Kalyoncu, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kuluçka Merkezi'yle San Francisco'daki Tesla merkezini ziyaret ettik. Orada Diarmuid O'Connell'den havalimanında enerji depolaması sistemi kurulması konusunda yatırım teklifi aldık. Gönlümüz her şeyin yerli olduğu havalimanında bunun da yerli kaynaklarımızla yapılabilmesi. Yerli batarya üretebilirsek bu projeyi onlarla yürütmemiz çok daha güzel olur. Yerli otomobil konusunda nasıl TOBB öncülük etmişse, yerli batarya teknolojisi de gündeme alınmalı. Bu konuda aksiyon alınması faydalı olacaktır. Biz de TESLA'dan gelen bu teklifi değerlendireceğiz. Çünkü endüstriye giriş bariyerinin atlatılmasında bu tip büyük yatırımlar değerlendirilmeli" diye konuştu.

Kalyoncu, dünyada solar panellerle ısıtılan havalimanlarının olduğunu dile getirerek, "Kalyon Holding olarak bu yıl sonunda Ankara'daki panel fabrikamızın açılışını yapacağız ve bir yıl içerisinde yatırımı bitireceğiz. İlk 2 yıl kendi santralimize çalışacak. Ama iki yıldan sonra İGA'da kullanılmak üzere paneller üretebiliriz" diye konuştu.

YABANCI HAVAYOLLARINDAN YOĞUN İLGİ

Yeni havalimanına, yabancı havayollarından yoğun ilgi var. Kalyoncu, "Anlaşma noktasına henüz gelinmedi ama Singapur ve Özbekistan havayolların mevcuttan fazla uçakla gelecek. Suudi Arabistan çok agresif. Bizim özellikle iş geliştirme faaliyetleri yürüttüğümüz ise Çin ve Hindistan. Şuanda hiçbir kontrat imzalanmadı ama talepler toplanıyor" diye konuştu. Mehmet Kalyoncu, THY Lounge'nın ise mevcudun bir kaç katı büyüklüğünde olacağı bilgisini verdi.

BUGGY YERİNE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KULLANILACAK

Mehmet Kalyoncu'nun verdiği bilgilere İstanbul Yeni Havalimanı'nın apronunda elektrikli araçların kullanımına öncelik verilecek. Yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle dar alanlarda bisiklet kullanımın planlandığı havalimanında buggyler yerine de sürücüsüz otonom araçların kullanılması için fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bunun için Fransız bir firmayla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Kalyoncu, "Keşke yerli otomobil o tarihe kadar hazır olsa da onu da kullanabilsek" dedi.

İŞLETMELERE YEŞİL KURULUŞ SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU

Mehmet Kalyoncu, İstanbul Yeni Havalimanı'nın bu haliyle mevcut havalimanlarından daha tasarrufl u ve verimli bir havalimanı olacağını söyledi. Havalimanında yer olacak tüm ticari işletmelerin yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacağını belirterek, "Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız nedeniyle uluslararası konferanslardan sürekli davet alıyoruz" diye konuştu. Mehmet Kalyoncu'nun verdiği bilgiye göre, İGA'da şuanda çevre departmanınında 31 kişi çalışıyor.

TAKSİCİLERE ÇEKİDÜZEN VERİLECEK



Tamamlandığında İstanbul'u dünyanın aktarma merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin imajı için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Mehmet Kalyoncu, "Buraya inen yabancıların ülkemizi doğru tanıması için, havalimanı civarındaki taksicilere çeki düzen verilecek. Burada çalışacak taksiciler yabancı dil kullanacak, giyimleri düzgün olacak, kültürlü insanlardan seçilecek. Hatta kadrolu taksicilerin alınması bile gündeme gelebilir" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN İNEBİLİRİZ"

Yeni Havalimanı'nın geldiği son süreçle ilgili de bilgi veren Kalyoncu, havalimanının yüzde 70'inin tamamlandığını ve 29 Ekim 2018'de açılacağını söyledi. Mehmet Kalyoncu, Gayrettepeyeni havalimanı metro hattının açılışa yetişemeyeceğini, fakat D-20 karayolu bağlantısının yıl sonunda tamamlanması ile ilk etapta ihtiyacın karşılanacağını dile getirdi. Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum tarihine yetişip yetişmeyeceği yönündeki soruya Mehmet Kalyoncu, "Bizim pilotlara sordum, inebileceklerini söylediler" dedi