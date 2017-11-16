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Milyonlarca liye koruma

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017
Milyonlarca asgari ücretliye koruma
Çalışanın 'asgari geçim indirimine' hileli şekilde el koyan patronlar yandı. Çalışana "asgari geçim indirimi" ödemeyerek in altında ücret veren işletmelere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığa gelen ihbar, şikâyetler doğrultusunda program dışı teftişler yaptıklarını belirtti. Tekstil, inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere işletmelerin işçilere ek kart çıkartarak, asgari geçim indirimi ücretini ödemeyerek buraya yatırdığı belirlendi. Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi için aylık 162 lira ceza kesiliyor.
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Milyonlarca asgari ücretliye koruma
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