Dövizdeki oynaklığı hızla aşacağız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, döviz
piyasasında yaşanan oynaklığın etkilerinin kısmi olacağını, oynaklığın hızlı bir şekilde aşılacağını söyledi. İnsani Finans Zirvesi'nde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin Batı dünyasında sıkıntı yaşayacağına dair ihtimaller üzerinden döviz piyasasında yaşanan oynaklığın ekonomideki olumlu momentumu bir miktar olumsuz etkileme ihtimali var. Bunu çok hızlı ölçüde aşarsak ki aşacağımıza inanıyorum, inanıyoruz ki bu iddiaların temeli yoktur. Geçmişe dayalı kurgular üzerinde hikâyeler üretiliyor, Türkiye hızlı bir şekilde bunu aşar" dedi.
İŞİN KOLAYINA KAÇMAYIN
Katılım bankalarına da seslenen Şimşek, "İşin kolayını artık bırakalım. Daha inovatif, gerçek anlamda ortaklıkları içeren bir iş modeliyle büyüyelim. Bu konuda her türlü desteği göreceksiniz. Biz yanınızdayız. Önünüzü açacağız. Farkındalık yaratmamız lazım" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise faize dayalı ekonomide refahın çok küçük bir azınlığa aktığına vurgu yaparak, "Faizin, ekonomideki ağırlığının azaltılmasına ihtiyaç duyuluyor" dedi.
AKBEN: KİMSEYE KIYAK GEÇMİYO RUZ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Oger Telecom'un Türkiye birimi OTAŞ'ın kreditörlerine, geri ödemelerini yapmaması dolayısıyla kredinin takibe alınmaması için bankalara talep iletmediklerini söyledi. Akben, "Kimseye kıyak geçtiğimiz yok" dedi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ise, sektörün, 2002'den bu yana yıllık ortalama yüzde 30 büyüyerek pazar payını yüzde 6'ya çıkardığına dikkat çekerek, "Bu eşiğin aşılması için katılım bankalarının gayretinden öte adımlar atılması gerekiyor" diye konuştu.
ÜRETİM EKSENLİ EKONOMİ
MÜSİAD
Başkanı Abdurrahman Kaan, dernek olarak üretimi, ortaklığı, yatırımı, istihdamı, katma değerli ihracatı artıran iş modelleri oluşturmak için tüm paydaşlarla çalıştıklarını belirterek, ekonomideki döngüyü talep eksenli değil üretim eksenli değiştirmek istediklerini söyledi. Ekonomilerin toplumların inanç ve hassasiyetlerine göre dizayn edilmesi gerektiğini de belirten MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülke ekonomisine katkı sağlayan, uzun vadeli, toplumsal kalkınmayı hızlandıran emeklilik fonlarını kaldıraç olarak kullanan faaliyetler içindeyiz" dedi
"MANİPÜLASYON VAR" ŞİKâYETİ GELİYOR
Borsa
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, geçtiğimiz gün ASELSAN hisselerinde yaşanan hareketler karşısında devreye sokulan işlem yasağının yeni bir sistem olduğunu, yarattıkları Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS) devreye alarak artık daha hızlı reaksiyon verdiklerini söyledi. Karadağ, "Büyük şirketlerin patronları geliyor bana. Yerli ve yabancı yatırımcıdan da çok şikâyet var. 'Benim şirketin hisseleri üzerinde manipülasyon yapıyorlar' diyorlar. Bu yeni sistemle bu tür ihtiyaçların da önüne geçmiş olacağız" dedi. Karadağ ayrıca Halkbank hisselerini de takip ettiklerini ifade etti