Katar’la LNG’de tarihi anlaşma

Dünyanın doğalgaz alanında en büyük rezervlerine sahip ülkelerin arasında yer alan Katar
ile Türkiye arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG
) anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a eşlik ettiği Katar ziyaretinde, BOTAŞ ile Qatargas arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Anlaşma kapsamında Qatargas, BOTAŞ'a 2 milyar m3 doğalgaz eşdeğeri LNG sevkıyatı gerçekleştirecek.
ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk sevkıyat kısa süre içerisinde olacak. BOTAŞ ile Katar Doğalgaz Şirketi, Türkiye'nin Katar'dan uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalamış, eylül ayında da anlaşmada son aşamaya gelinmişti. Anlaşma, Türkiye'nin arz güvenliğini sağlaması ve doğalgaz maliyetlerini düşürmesi açısından önem taşıyor.
KESİNTİSİZ YATIRIM HAMLESİ
2015'te 34 milyon metreküp olan günlük LNG'den gazlaştırma kapasitesi, 2016'da Egegaz terminali kapasite artışı ve Türkiye'nin FSRU projesinin devreye alınması ile 64 milyon m3'e çıkmıştı. 2017'de devam eden çalışmalarla Egegaz terminalindeki ikinci kapasite artışı, Marmara Ereğlisi LNG terminalindeki kapasite artışı ve ikinci FSRU ile bu rakam 117 milyon m3'e çıkacak. Böylelikle 2 yılda kapasitede 3 kattan fazla artış sağlanacak.
BİR İMZA DA TCMB'DEN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani himayelerinde Doha'da gerçekleştirilen Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda TCMB
Başkanı Murat Çetinkaya ile Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah bin Suud Al Sani tarafından da mutabakat zaptı imzalandı. TCMB'den yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ortak eğitim programları, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler ile geçici görevlendirme programları düzenlenmesi ve karşılıklı çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu anlaşmalarla yeni ve güçlendirilmiş işbirliği süreçlerinin başlatılması, bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi. TCMB bugüne kadar 25 yabancı merkez bankası ile mutabakat zaptı imzalandı.