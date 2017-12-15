Bakan Albayrak, bakanlığının Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



BU AY İÇERİSİNDE DEVREYE ALACAĞIZ

Depolama ve LNG alanında son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile inşallah, bu yıl kesintisiz bir kış geçireceğiz.İzmir'de devreye aldığımız ilk sıvılaştırılmış doğalgaz gazlaştırma terminalinin (FSRU) ardından, Hatay/Dörtyol'da ikinci FSRU terminalini de bu ay içerisinde devreye alacağız.

Albayrak: Akdeniz'de Türk bayrağıyla yelken açıp dolaşacağız



DENİZLERDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANACAK

Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis Gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz'de detaylı sismik aramalar yürütüyoruz. Ayrıca, temin ettiğimiz bu yılsonu itibariyle Türkiye'ye ulaşacak olan yeni sondaj gemimiz ile birlikte her iki denizde kendi gemimizle kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Bundan sonra Akdeniz'de bütün dünyaya sesleniyorum, Türkiye olarak sondaj faaliyetleri, petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında, Türkiye'nin sahip olduğu, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız. Kimse kusura bakmasın.

Bakan Albayrak'tan yerli ve milli vurgusu!



DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ

2017 yenilenebilir enerji kapasite artışları dikkate alındığında Türkiye, Avrupa'da; jeotermalde birinci, biyokütlede ikinci, güneşte üçüncü, rüzgârda dördüncü ve hidrolikte ise beşinci sırada bulunmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde rüzgâr ve güneşin her biri için 10'ar bin mw ilave kurulu gücü devreye alacağız. Güneş ve rüzgar kaynaklı santraller için yerli katkı aksamlar ülkemizde üretilecek. Fotovoltoik güneş modülü üretecek bu kapsamdaki ilk fabrikanın AR-GE merkezinin açılışını önümüzdeki yıl sonu, temelini 21 Aralık'ta Ankara'da açıyor olacağız. 2018 bitmeden Türk malı ilk güneş panelleri Türkiye'de üretilmeye başlanacak.





8 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLANACAK

Verimlilikte 2023 hedeflerine erişilmesi amacıyla 2017- 2023 dönemini kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planı hazırlanmıştır. 8 milyar dolar mali tasarruf öngörülen eylem planımızı 2018 ilk çeyreğinde açıklayacak ve 2018 yılını enerji verimliliği yılı ilan edeceğiz.



BOR MÜJDESİ

2002 yılında yüzde 65 rafine bor ürünü yüzde 35 konsantre bor ürünü şeklinde olan satış kompozisyonu, 2017 yılı ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 97 rafine bor ürünü, yüzde 3 konsantre bor ürünü şeklinde gerçekleştirilmiştir. Daha katma değerli bir ürüne dönüşme noktasında Türkiye rekoru toplam satışta yılsonu geliyor. Yaklaşık 2.2 milyon ton ihracatla Eti Maden tüm zamanların en büyük satış rakamına ulaştı. Bormatik deterjan, borgübre, ocak ayında bunların lansmanını yapacağız. Ama büyük sürpriz 2018 ilk çeyreğinde Türkiye'nin borda nasıl katma değerli bir stratejiyi yeni çeyrekte lansmanını yapacağız.







YERLİ VE MİLLİLİK VURGUSU

Niye yerli ve milli diyoruz, çünkü yerli ve milli olmak ne demek. Her alanda yerli ve milli olmak, çok çalışmak ülkemizi namerde muhtaç etmemek zorundayız. Ülkemizin, milletimizin acısı ile dertlenmek sevinci ile sevinmek zorundayız. Türkiye inancına, değerlerine tüm bu altyapıya karşı çıkan bir manada yerli ve milli olamaz. Yerli ve milli olacaksak dış mihrakların maşası olamayız. Biz yerli ve milli isek Türkiye'nin sınırları dışından bu ülkeye operasyon çekmeye çalışanların kuklası olamayız. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyemeyiz, iftira atamayız. Milletin gözünün içine baka baka bu aşk ve sevdan uzak duramayız. 15 Temmuz bize şunu gösterdi ki bu millet büyük bir kıyamet senaryosuyla 100 sene sonra büyük bir kurtuluş savaşı ile bir kez daha karşı karşıyadır. Milletin başında yerli ve milli sapına kadar sapasağlam bir iktidar vardır. Allah bu milleti tüm bu alanlarda aziz kılacaktır.