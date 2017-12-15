Bakan Albayrak: 2018'in ilk çeyreğinde lansman yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl sonu bor toplam satışında Türkiye rekoru kırılacağını, yaklaşık 2,2 milyon ton ihracatla Eti Maden firmasının tüm zamanların en büyük satış rakamına ulaşacağını ve ocak ayında Bormatik deterjan, Borgübre lansmanını yapacaklarını belirterek, "Büyük sürpriz 2018'in ilk çeyreğinde. Borda katma değerli bir stratejiyi, yeni bir lansmanla ilk çeyrekte inşallah sizinle paylaşacağız." dedi.

Albayrak, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, toplam kömür rezervinin son bir yılda 1,5 milyar ton ilaveyle 17,3 milyar tona çıktığını söyledi.

'JEOFİZİK VE JEOKİMYA HARİTALARI BİTİYOR'

Türkiye'nin jeofizik ve jeokimya haritalarının 2018 itibarıyla biteceğini, Türkiye'nin yerinde, havasında, suyunda, altında, üstünde ne varsa ortaya çıkarılacağını anlatan Albayrak, kömür kaynaklarını doğru, finanse edilebilir ve düşük maliyetle ekonomiye kazandırmak, enerjiye dönüştürmek için akıllı kömür stratejisini üç önemli yaklaşım üzerine inşa ettiklerini dile getirdi. Bu yaklaşımın temelini insan ve bilim odaklı şeffaf ve açık yönetim yaklaşımlarının oluşturduğunu ifade eden Albayrak, "Bu stratejiyle kömürde hedeflerimize güvenli madencilik kültürünü tesis ederek çevreyle uyumlu bir şekilde ulaşmak zorundayız." diye konuştu.

Albayrak, eski baca gazı sistemlerine sahip tüm santrallerin yenilenmesiyle ilgili protokolü imzaladıklarını, 2019'da artık Türkiye'de çevreyi kirleten eski hiçbir santral kalmayacağını bildirdi.

"Türkiye'ye savaş açan yerli ve milli olamaz"

'BOR STRATEJİSİ'

Bor ihracatında konsantre ürünlerin payını azaltıp rafine ürünlerin payını artırma yönünde önemli adımlar attıklarını kaydeden Albayrak, 2002 yılında yüzde 65 rafine, yüzde 35 konsantre ürün olan satış kompozisyonunu yüzde 97'den daha fazla bir rafine bor ürünü noktasına taşıyarak daha çok katma değer sağlandığını aktardı.

Bakan Albayrak, "Toplam satışta Türkiye rekoru bu yıl sonu itibarıyla geliyor. Yaklaşık 2,2 milyon ton ihracatla Eti Maden firmamız tüm zamanların en büyük satış rakamına ulaşacak. Bu daha başlangıç. Ne dedik? Katma değer. Bormatik deterjan, Borgübre, ocak ayında bunların lansmanını yapacağız. Ama büyük sürpriz buradan açıklamayayım, 2018'in ilk çeyreğinde. Borda katma değerli bir stratejiyi, yeni bir lansmanla ilk çeyrekte inşallah sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ENERJİ

Artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması, ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması bakımından nükleer enerjinin arz kaynakları arasına dahil edilmesi için önemli adımlar attıklarını anımsatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Dünyada elektrik üretiminin, Avrupa Birliği (AB) ortalamasında yüzde 30'undan, Amerika'da yüzde 20'sinden, Fransa'da yüzde 77'sinden, Macaristan'da yüzde 52'sinden, Güney Kore'de yüzde 30'undan fazlası nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Amerika'da 99, Avrupa'da 132 olmak üzere dünyada toplam 448 nükleer santral faaliyette, 58'i de inşaat halindedir. Bu kapsamda da Türkiye için çok önemli bir stratejik anlam ifade eden Akkuyu ve Sinop'taki santrallerimizde önemli aşamalar kaydedilmiş olup hızla süreçler devam etmekte, üçüncü santralle ilgili çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir.

Yerleştirme ve teknoloji transferi stratejimiz kapsamında nükleer teknolojilere sahip olmak da bizim için büyük önem arz etmektedir. Nükleer teknolojiyle elektrik üretiminin yanı sıra nükleer tıptan tarıma, uzay çalışmalarından sanayiye kadar barışçıl amaçlı çok geniş bir yelpazede tüm dünyanın kendisine helal kıldığı bu alanı inşallah kullanacağız. Ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın yarınları için yüklenmiş olduğumuz bu emanetin farkındayız."