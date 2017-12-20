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'nin çıkarması Yunan'ı paniğe soktu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın kararlı bir şekilde 'de petrol ve gaz aranacağını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti

Giriş Tarihi: 20.12.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 14:10
Türkiye'nin Akdeniz çıkarması Yunan'ı paniğe soktu

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinde Vasilis Nedos'un imzasıyla çıkan yazıda, 'nin Doğu 'de yaptığı sondaj çalışmaları ele alındı.

TÜRKLER SONDAJ GEMİSİYLE GELİYOR

Rumların yaptığı çalışmalara Türkiye'nin itiraz ettiğinin belirtildiği yazıda, "Türkler bu kez yüzer sondaj gemisi (Deepsea Metro 2) vasıtasıyla Doğu Akdeniz'e yeniden geliyorlar. Geminin nerede kullanılacağı henüz belli değil ancak zaman dilimi olarak 2018 başları öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Yazının devamında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın açıklamaları hatırlatıldı.

BARBAROS'UN ÇALIŞMALARI

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Gemisi'ne dikkat çeken Yunan yazar, Türkiye'nin bu bulgular dahilinde hareket ettiğine dikkat çekti

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Türkiye'nin Akdeniz çıkarması Yunan'ı paniğe soktu
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