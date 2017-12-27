KİT çalışanları için “Yıldırım” zirve

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
ve beraberindeki heyet, Başbakan Binali Yıldırım
'la yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmede KİT
'lerin durumu, asgari ücret
, taşeronun kadroya geçişine ilişkin sınav şekli konusu gündeme geldi. Taşeron düzenlemesinde 900 bin kişi kadroya alınırken, kapsam dışında kalan KİT'lerde çalışan 50 bin işçinin de kadroya dahil edilmesi için Başbakan Yıldırım'dan destek isteyen Ergün Atalay, "1 milyon 20 bin kişinin kadroya girdiği yerde 50 bin kişi girmiyor" dedi. Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınmasına ilişkin ayrıntıları netleştirdi. Başbakan Yıldırım, sınavlarla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını, sadece güvenlik soruşturmasından ibaret olduğunu bildirdi. Türk-İş heyeti asgari ücret konusunda bin 983 liralık talebini Başbakan Yıldırım'la da paylaştı. Türk-İş Başkanı Atalay, KİT'lerde çalışanların kadroya alınması konusunda olumlu bir sinyal almadıkları mesajını verirken, "Ekonomi yönetiminin verdiği raporlar doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdiler. 50 bin çalışan için sorun çözülene kadar konuyu gündeme getireceğiz" diye konuştu.
GEÇİCİYE SINAV YOK
Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne geçişlerine ilişkin ayrıntıları açıkladı. KHK kapsamında yapılan düzenleme ile nakil hakkı bulunmayan personelin ataması teklifleri sözleşmeli personel (4B) pozisyonlarına göre gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde bulundukları kurumlarda sözleşmeli personel statüsüne atanacak. Geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacak. Doğum, askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç herhangi bir sebeple ayrılanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM
Türk -İş Başkanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Atalay, asgari ücret konusunda da ocakta net 2 bin 500 lira ücret alan bir çalışanın vergi kesintileriyle aralıkta yaklaşık 350 lira düşük ücret aldığını söyledi. Atalay, "Bu durumda yaptığımız toplu iş sözleşmesinin hiçbir anlamı yok. Bize ocakta verilen ücreti aralıkta da versinler, boş yere toplu iş sözleşmesi yapmayalım. 2 bin 500 liralık ücrette 350 liralık kayıp oldukça fazla" dedi.