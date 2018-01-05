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Son dakika: reklamlarına durdurma

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı "Çiftlikbank"ın reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 17:26
Son dakika: Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ifadesinin de Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen "ÇİFTLİKBANK" ile ilgili olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir.

Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu "ÇİFTLİKBANK" ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan "Banka" ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu'muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu'muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir.

Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade ederken, tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız"

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Son dakika: Çiftlik Bank reklamlarına durdurma
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