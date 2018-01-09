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'dan 'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiasına açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 12:28
SGK'dan 'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiasına açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan () yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

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Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."

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SGK'dan 'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiasına açıklama
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