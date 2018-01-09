THY'den flaş 3. havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurt dışı temsilcilerini kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, THY çalışanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği için teşekkürlerini iletti.

"DÜNYANIN EN ÇOK NOKTAYA UÇAN HAVAYOLU" UNVANINI TAŞIYORUZ

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden itibaren Külliye'yi milletin adresi, evi ve kapısı haline getirdiğini belirten Mehmet İlker Aycı, "Bugün de bu onuru Türk Hava Yolları ailesine yaşattığınız için milli bayrak taşıyıcı havayolumuzun Yönetim Kurulu Başkanı olarak, tüm mesai arkadaşlarım adına size şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aycı, özellikle dünyada "milli bayrak taşıyıcısı" olarak en rekabetçi sektörlerden birisinde yer aldıklarını vurgulayarak, dünyada bu alanda 120 ülke ve 300 noktaya Türk Hava Yolları olarak uçarak, "dünyanın en çok noktaya uçan havayolu" unvanını taşıdıklarını kaydetti.

THY'nin özellikle 2006'daki özelleştirme hamlesinin arkasından çok farklı bir ivme kazandığını dile getiren Mehmet İlker Aycı, son 15 yıla damgasını vuran büyük hizmetlerin içerisinde "milli gurur" olan şirket olarak, bütün dünyada bayrak taşıyıcı olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aycı, 50 bin kişilik ve 17 şirketlik THY ailesinin bugün geldiği noktadaki desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar şükranlarını iletti.

"SERVİS VE HİZMET KALİTESİ OLARAK DA EN DEĞERLİ HAVAYOLLARINDAN BİRİSİYİZ"

Öncelikle bir noktayı ifade etmek istediğini belirten Aycı, bu toplantı sonrasında THY'nin tüm şirketlerinin genel müdür ve yönetim kurulu üyeleriyle Antalya'ya gideceklerini, 2018 yılının planlarını konuşacaklarını bildirdi.

3. HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Mehmet İlker Aycı, yeni havalimanı projesinin hakkını vermek, tüm vatandaşları dünyanın dört bir tarafına uçurabilmek için planlarını gözden geçireceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra uyum dönemini en kısa sürede tamamlayıp, bizimle birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten büyük gurur duyacağız. Bu onuru ve gururu taşımak için de hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi Antalya'da gözden geçireceğiz.

Zor, kolay ve büyüme yılları da yaşadık ama 15 yıldır kesintisiz büyümeyi hiç bırakmadık. Bundan sonra da büyüme hikayemize, istihdam oluşturmaya, ihracat şampiyonluğumuza devam edeceğiz. Dünyanın servis ve hizmet kalitesi olarak da en değerli havayollarından birisi olarak hep en önde olmayı, ülkemize yaşattığımız bu gururları devam ettirmeyi kendimize şiar edindik, borcumuz olduğunu düşünüyoruz."

"AVRUPA'NIN EN İYİ HAVAYOLU UNVANINI HAK EDİYORUZ"

Aycı, THY'nin bugün dünyanın en değerli havayollarından birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 7 yılda tam 6 kez 'Avrupa'nın en iyi havayolu' unvanını ele geçirdik. Görülüyor ki 'Avrupa'nın en iyi havayolu' unvanını hak ediyoruz. Ama önümüzdeki ufuk, dünyanın en iyisini olmayı başarmak. Dünyanın en iyi ve en büyük havalimanına da dünyanın en iyi havayolu şirketi olmak ufku yakışır. Tüm milletimizin, sadece Türkiye'de yaşayan Türklerin değil dışarıdaki Türklerin de ve Türkiye'ye bakan, Türkiye'den ilham alan, ümitlerini, umutlarını, dualarını Türkiye'ye bakarak eden dünyadaki tüm mazlumlar adına da bu başarıları sürdürmekte kararlıyız."