Bosch kriptopara IOTA'yı kullanacak!

Akıllı şehir konsepti bu yıl da Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) önemli konu başlıklarından biri. Barcelona, Seul ve Londra dahil dünyanın önde gelen metropollerinden bazıları daha şimdiden "akıllı" terimiyle birlikte anılmaya başlandı.

Gazete Habertürk'tan Mahmut Sancak'ın haberine göre, 2020'ye kadar akıllı şehir pazarının her yıl yüzde 19 büyüyerek 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Diğer yandan nesnelerin interneti (IoT), ağa bağlı şehirlerin dayandığı önemli temellerden birini oluşturuyor.

Gartner'ın adaştırma şirketi analizlerine göre, 2020'ye kadar dünya genelinde 230 milyon hane, yani tüm hanelerin yaklaşık yüzde 15'i akıllı bir şekilde ağa bağlanacak. 2020'ye kadar pazar hacminin yılda 250 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

14 AKILLI ŞEHİR PROJESİ VAR

Akıllı şehirlere yönelik en çarpıcı araştırmalardan biri bir süre önce Birleşmiş Milletler'den geldi. Araştırmaya göre 2050'ye gelindiğinde dünya nüfusunun üçte ikisi büyük şehirlerde yaşayacak.

Rakamlarla ifade edecek olursak 2050'de 9 milyara ulaşacak olan dünya nüfusunun en az 6 milyarı büyük şehirlerde yaşayacak. Bu gelişme güvenlikten ulaşıma, yerleşimden eğitime kadar pek çok sorunu da beraberinde getirecek. Teknoloji şirketleri bu sorunların şehirlerin akıllanmasıyla önemli ölçüde çözülebileceğini savunuyor.

Alman teknoloji ve servis tedarikçisi Boschda bu konuda çözüm üreten şirketlerden biri. Şirket, aralarında San Francisco ve Singapur gibi şehirlerin de bulunduğu 14 akıllı şehir projesi yürütüyor. Akıllı aydınlatma, hava kalitesini ölçen araçlar, akıllı trafik ve güvenlik kameraları bunlardan öne çıkanları.

SANAYİ 4.0 VERİMLİLİK İÇİN IOTA KULLANACAK

Köprüler, tüneller ve enerji hatları gibi kritik öneme sahip altyapıların korunması ve sürekli denetlenmesi akıllı şehir projelerinin öncelikli hedefleri arasında. Bilgilerin şehir sakinleriyle paylaşılması ise güvenlik kavramının önemini artırıyor.

Bosch halen dünyanın en büyük 10 kripto para biriminden biri plan IOTA'ya yatırım yapma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu yatırım Bosch'un ana şirketine bağlı Robert Bosch Venture Capital çatısı altında yapılacak.



