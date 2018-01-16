Savunma sanayiinden Hollanda’ya beyin göçü

Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 16'lardan 65'lere çıkaran Türkiye, bu alanda beyin göçü vermeye başladı. Son 6 ayda 30 kadar mühendis, maaşlarının TL cinsinden 4 katı tekliflerle yurtdışına gitti.

İHTİYAÇ ÇOK FAZLA

Mühendislere, Ukrayna, Romanya gibi ülkelerden teklif gelse de ağırlığı Hollanda oluşturuyor. Aselsan'dan 15-20 kişinin son 6 ay içinde Hollanda'da kurulan yeni teknoparktaki şirketlere gittiği belirtiliyor. SABAH'a bilgi veren bir yetkili, Aselsan'ın Ankara'daki kampüslerinden biri olan Macunköy'den çok sayıda mühendisin Hollanda'ya transfer olduğunu söyledi. Yetkili, Hollandalı şirketin, mühendislere "Bşka gelmek isteyen arkadaşlarınız varsa, onlara da haber verin. Ev, araba ve yüklü maaş veriyoruz' dediğini anlattı. Aselsan'da 10 yıllık bir mühendisin 10 bin lira civarında maaş aldığını, gelen tekliflerin ise 4-5 bin euro olduğunu belirten mühendisler, "Maaş Hollanda şartlarına göre çok da yüksek değil. Bazı arkadaşlarımıza vatandaşlık hakkı da önerildiğini duyuyoruz" dedi. Aynı durum ısıl pil, satha atılan orta menzilli mühimmat, hassas güdüm kiti, yurt içinde orta ve uzun menzilli güdümsüz topçu roketi silah sistemi ailesi TOROS 230/260 projesi ve nüfus edici bomba gibi önemli projeler üzerinde çalışan TÜBİTAK SAGE'de de yaşanıyor.

PLANLI OPERASYON

Konu savunma sanayii yetkililerinin sosyal paylaşım sitelerinde de uzun süredir tartışılıyor. Sektörde çalışan bir uzman, Twitter'dan, "Hollanda devleti Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan mühendisleri ülkeye yerleşmeleri için teşvik ediyor" değerlendirmesi yaptı. Aynı sitede başka bir kişi de, "Planlı olarak savunma sanayii alanında çalışan mühendisler Türkiye dışına çıkartılmaya çalışılıyor" diye yazdı. Yetkililer, bu tarz stratejik projelerde çalışan mühendislerin sahip oldukları bilgileri başka kurumlara vermemeleri açısından bir gizlilik anlaşmasının da olduğunu belirtiyorlar.