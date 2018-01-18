FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'da 7 ayda 400 bin hesap açılmış

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 'büyük abi' olarak bilinen Erdal Şenetiler, 9 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şenetiler'in 'Erzurum kasası' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kağıt mendilini ABD'den getirdiği iddianamede yer aldı. Buna göre, başka FETÖ/PDY davasında ceza alan Sevilay Üneş'in evinde yapılan aramada 'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)' yazılı beyaz zarf içinde beyaz kağıt mendil ele geçirildi. Yine farklı bir FETÖ davasının firari sanığı Ünal Üneş'in eşi olan Sevilay Üneş'in evinde ele geçirilen mektuba el koyuldu.

BİR GÜNDE 6 BİN HESAP

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski öğretmen Erdal Şenetiler, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilen Şenetiler'in dosyasında mahkemece gerekçeli karar hazırlandı. Gerekçeli kararda, Şenetiler'in, örgüte ait Bank Asya'da açtığı hesaplara 2014 yılının Eylül- Kasım aylarında para yatırdığı kaydedildi. 'Asya Katılım Bankası hakkında yapılan değerlendirme' başlığı altında bölüm hazırlanan kararda bankanın, FETÖ/PDY'nin kasası konumunda olduğu belirtildi.

17- 25 Aralık'tan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya Okçular tepesidir terk etmeyin" çağrısında bulunduğu hatırlatılan kararda, özetle şöyle denildi:

"Terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in çağrısı akabinde görülmemiş biçimde, standart bir yatırımcıyı korkutacak ve uzak durmasını gerektirecek bu bankaya olağanüstü şekilde para yatırımı ve hesap açma işlemlerinin başladığı, 30 Ocak 2014 tarihinde 6 bin hesap açılmak suretiyle hesap açılış rekorunun kırıldığı. 1 Aralık 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında tarihte görülmemiş şekilde 400 bin banka hesabının açıldığı, söz konusu bu hesapların açılış ve para yatırmanın 29 Mayıs 2015 tarihine kadar devam ettiği, bu tarihin söz konusu bankanın TMSF'ye devir tarihi olup inanılmayacak şekilde bir anda hesap açma ve para yatırma işlerinin kesildiği dikkate alındığında belirtilen tarih aralığında devlet tarafından desteklenmeyen ve tamamen riskli konuma gelen bir bankaya açılan, 30 Ekim 2014'te MGK kararı ile resmen düşman edilen bir örgütün bankasına hem de batan bir bankaya yüklü para yatırmayı ticari olarak düşünüldüğünde hiç kimse batan bir bankaya birikimini yatırmayacağı için söz konusu hesaplarda FETÖ/PDY terör örgütünün liderinin talimatının etken olduğu bu talimata riayet eden ve kendisini ve maddi varlığını riske atarak işlem yapan kişilerin ise bu talimatı ısrarla yerine getirme husundaki ortaya koydukları irade doğrultusunda doğrudan doğruya terör örgütünü destekleyen kişiler konumunda oldukları neticesine ulaşılmıştır. 17-25 Aralık sürecinde Bank Asya'nın gerçek yüzünü görüp bu tarihten sonra burada işlem yapmayanlar, herhangi bir destek amaçlı banka işlemi yapmayanların farklı farklı bir konumda olup geçmişten devam edegelen hesap işlemlerinin herhangi bir değişiklik veya artırıma gitmeksizin kişisel veya ekonomik sebeplerle devam ettirmeleri hukuki olarak makul görülerek özel bir suça işaret eden delil olarak kabul edilmemiştir. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililer tarafından o dönemde Bank Asya'nın FETÖ'nün maddi gücü, para kasası olduğunu belirtmesinden sonra kamuoyunu Bank Asya'nın gerçek sahiplerini tanımış ve amacını anlamış olması, karşısında tüm bunlara rağmen ve karşın Bank Asya'ya FETÖ talimatı ile 7 ayda 400 bin hesap açtıkları ve para yatıranların Bank Asya'yı ayakta tutmak için hareket ettiği hususunda kanaate ulaşılmıştır."

ADİL ÖKSÜZ 4 MİLYON YATIRMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı incelemelerde, daha önce 'bankanın kapısından dahi geçmemiş' 38 bin yeni hesap sahibinin yaklaşık 12 bininin ev kadını, 6 bin yeni hesap sahibinin ise çeşitli üniversitelerde öğrenci olduğuna değinilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Yeni hesap açanlar arasında ise 3 bin yeni hesap sahibinin bir kısmının kamuda, bir kısmının da FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapanlardan oluştuğu tespit edilmesi ise tesadüf ile izah edilemeyecek bir maddi vaka olarak görülmüştür. Bu kişilere 17/25 Aralık'tan sonraki dönemde hesap açtırılmasının altında yatan planın ise bankaya el koyulması halinde, 'öğrencinin, ev hanımının hesaplarına el koyuldu' denilerek 'mağdur edebiyatı'na zemin hazırlanmasının amaçlandığı raporlara yansıması, raporlarda yer alan tespitlerde söz konusu 38 bin hesabın organize şekilde bankaya yönlendirildiği belirlenmesi, yine 58 bin mudinin hesaplarını faal hale getirmeleri ve hesap miktarını artırmalarının da aynı organizasyonla gerçekleştiği tespiti yapılması yine organize bir hareketin açık birer işareti olarak görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün suç gelirleri aklama üssüne dönüşen Bank Asya'da yaptırdığı incelemelerde örgütün her kesimden para topladığı, özellikle örgüt liderinin çağrısından sonra bankada biriken paranın rekor artış gösterdiği, FETÖ'nün bir talimatı ile 4.7 milyar lira getiren 89 bin 797 memur belirlendiği anlaşılmıştır. Söz konusu raporda, 17-25 Aralık kumpasının ardından Bank Asya'dan 100 bin kişinin hesabını kapatarak paralarını çektiği, TMSF, 29 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyduğunda banka hesapları üzerinde yapılan incelemede örgütün himmet paralarını akademisyenler üzerinden bankaya aktardığı tespit edildi. Bankada 1 milyon TL ve üzeri şüpheli hesaplara yönelik yapılan incelemede, çoğunun akademisyen veya akademisyen eşi olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki kilit isim olan firari FETÖ'nün imamı Adil Öksüz ve ailesinin de Bank Asya'da milyonluk hesaplarının mevcut olduğu, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrosunda bulunan Öksüz'ün, 17-25 Aralık kumpasının ardından kendisi ve yakınları için bir gecede Bank Asya'ya 4 milyon lira yatırdığı, medya organlarına yansımış ve herhangi bir şekilde yalanlanmamıştır."