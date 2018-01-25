Türkiye enerjide dünyaya açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "barış için paylaş" ilkesi ışığında enerji diplomasisinde hedef büyüttü. Kazan-kazan ilkesine dayalı, tek taraflı değil karşılıklı bağımlılığı temel alan, paylaşımcı bir misyonla dünyaya açılma politikası izlenecek. Bu yıl Orta Asya ile endüstriyel bakımdan önemli olan hidrokarbon kaynaklarının Türkiye'ye ulaştırılması için işbirliğine gidilecek.

AZERBAYCAN VE RUSYA

Çin ile özellikle yenilenebilir enerji alanında işbirliği geliştirilecek. Sahra Altı Afrika ülkelerine ilişkin öncelikli sektörler ve ülkeler analizini de tamamlayan bakanlık, Afrika ile enerji ilişkilerinin geliştirilmesini teminen birçok girişimde bulunacak. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Azerbaycan sahalarından çıkarılan petrolün Türkiye aracılığı ile dünya pazarlarına sunulmasıyla gelişen işbirliği, TANAP projesi ile daha da artacak. TANAP üzerinden ilk gaz sevkiyatı bu yıl yapılacak. 2019 yılında ise TAP, TANAP'a bağlanarak devreye alındığında Avrupalı tüketiciler için 4. ana gaz arteri gaz tedarikine başlayacak.

TÜRK AKIMI'NA BAŞLANDI

İnşaatın sona ermesi ile birlikte yıllık toplam 16 milyar metreküp gaz Türkiye ve Avrupa pazarlarına aktarılacak. Rusya ile sürdürülen Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı Projeleri ile de iki ülke arasında enerji işbirliği zirveye ulaştı. Rus doğalgazının taşınacağı Türk Akımı'nda 23 Haziran 2017'de projenin Rusya tarafında inşaat çalışmalarına başlandı.

ÇİN'LE YENİLENEBİLİR ENERJİDE İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

Çin ile Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Projesi'nde başarılı bir işbirliği gerçekleştiren Türkiye, nükleer santral alanındaki işbirliğini de devam ettiriyor. Enerji Bakanlığı özellikle bu yıl yenilenebilir enerji kaynak alanında Çin ile işbirliğini geliştirmek için yeni girişimlerde de bulunacak. Öte yandan, Orta Asya hidrokarbon kaynaklarının Türkiye'ye ulaştırılması ve sonrasında ise dünya pazarlarına sunulması amacıyla diplomasi yürütülecek.

SAHRA ALTI AFRİKA HEDEFTE

Bakanlık, Sahra Altı Afrika ülkelerine ilişkin hazırladığı öncelikli sektörler ve ülkeler analizini de tamamladı. Söz konusu analiz çerçevesinde Türkiye'nin öncelikli tercih ettiği bölgeler belirlenirken, iş geliştirmeye yönelik eşgüdüm toplantıları yapılacak.