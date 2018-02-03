81 milyonun cebine yansıyacak

Hükümet, 81 milyon vatandaşın cebine ve yaşamına doğrudan yansıyacak son dönemin en kapsamlı ekonomi reform paketini tamamladı. Pakette 7'den 70'e tüm kesimi ilgilendiren düzenlemeler yer alırken, çeyiz ve konut hesabına devlet katkısı artırılıyor. Asgari ücretli vergi diliminde korumaya alınıyor, 16 yaş üstü 6 milyon araca 10 bin liralık hurda indirimi geliyor. Terör mağdurlarına ikinci istihdam hakkı verilirken, kadın-engelli istihdamında teşvikler 18 aya uzatılıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'e gönderilen 81 maddelik ekonomi paketine ilişkin bilgi verdi.

YATIRIMA KDV İSTİSNASI

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. Yeni kurulan, yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanacak.

İSTİHDAMA 12 AY SÜRELİ TEŞVİK

İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği getiriliyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirleniyor. Asgari ücrete 100 liralık destek bu yıl da sürecek. Bu yıl imalat sektöründe 18-25 yaş arası en fazla iki kişi ilave istihdam sağlanması durumunda gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek. İşverenler tarafından verilen kreş hizmetine doğrudan veya asgari ücretin yüzde 15'ini geçmemek üzere gelir vergisi istisnası getirilecek. Öğrenci olan yetim çocukların çalışmaları halinde aldıkları aylıkları kesilmeyecek.

KONUT HESABINDA KATKI ARTTI

Konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan, 20 bin liraya çıkarılıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor. Çeyiz desteğinde devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25'e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Amatör spor dallarının desteklenmesi şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyanda bulunularak ödenen tutarlar ilgili kulüplere hibe edilecek.

TERÖR MAĞDURUNA İKİNCİ İSTİHDAM

Paketle terör eylemleri ve maden kazaları sonucu ölenlerin yakınlarıyla koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamında yeni hak ve iyileştirmeler yapılıyor. Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecek.

KAÇAK MADENCİLİĞE HAPİS

Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilecek ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilecek.

NÜKLEERE STRATEJİK TEŞVİK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında nükleer enerji santrali yatırımların stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak. İthal edilebilen doğal gaz arzına esneklik kazandırılması için uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatı yapılmasına imkân sağlanacak.

5 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANACAK



* Eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı veriliyor

* Çeyiz ve konut hesabına devlet katkısı artırıldı

* Asgari ücretli vergi diliminde korumaya alındı

* 16 yaş üstü araca 10 bin liralık hurda indirimi

* Terör mağdurlarına ikinci istihdam hakkı

* Kadın-engelli istihdamına 18 ay teşvik

* Kreş hizmeti için işverene asgari ücrette destek verilecek

* Akkuyu'ya stratejik yatırım desteği geliyor

* Konut hesabına devlet katkısı 20 bin liraya çıktı

* Çatıda elektriğe KDV muafiyeti

* Asgari ücrete 100 liralık destek bu yıl da sürecek

* İmalat sanayiinde yeni makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası

* Öğrenci olan yetim çocukların çalışmaları halinde aldıkları aylıkları kesilmeyecek

* BES'te cayma süresi 3 katına çıkıyor

* Aynı mala üç ay tekrar haciz uygulanmayacak

* Ev hizmetlerine kolay sigorta