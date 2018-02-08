Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > THY'den göğsümüzü kabartan başarı

'den göğsümüzü kabartan başarı

, verilerine göre, Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler arasında ikinci oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 01:55
THY'den göğsümüzü kabartan başarı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) nde yer alan duyuruda, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı () tarafından yayınlanan Şebeke/Ağ Operasyonları Raporu'na ilişkin veriler değerlendirildi.

Buna göre, , Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler sıralamasında ikinci oldu. Avrupa'nın toplam uçak trafiği aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, trafik ağına en fazla uçuş ilave eden ilk beş ülke , Türkiye, Polonya, Kanarya Adaları ve Portekiz olarak belirlendi.

THY'den flaş 3. havalimanı açıklaması

ATATÜRK HAVALİMANI DÖRDÜNCÜ OLDU

Türk Hava Yolları () da Avrupa hava trafik ağına en çok katkı yapan havayolu şirketleri sıralamasında Eurowings'in ardından günlük 116 yeni uçuş ilavesiyle ikinci sırada yer aldı. Havaalanı kalkış trafiklerine ilişkin istatistiklere göre de aralık ayında günlük 595 kalkış trafiğiyle dördüncü oldu.

Erdoğan: "THY sayesinde kimsenin boynu bükük kalmadı!"

THY, EN FAZLA UÇUŞ YAPAN İKİNCİ HAVAYOLU ŞİRKETİ

Havayolu işletmelerinin toplam trafiğine göre yapılan sıralamada, Ryanair günlük bin 683 uçuşla birinci sırada yer alırken, THY günlük bin 214 uçuşla en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi olarak dikkati çekti.

ATATÜRK HAVALİMANI EN ÇOK BÜYÜYEN HAVALİMANI

SHGM'nin internet sitesinde, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) aralık ayı ve 2017 yıl sonu verilerine de yer verildi. Buna göre, Atatürk Havalimanı, yolcu sayısını aralıkta yüzde 15,9 artırarak, Avrupa'nın bu konuda en çok büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den göğsümüzü kabartan başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN