CHP’ye yargıdan Man tokadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yakınlarının, vergi cenneti olarak bilinen Man Adası
'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiği iddiası fos çıkan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na bir tokat
da yargıdan geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak veya yurtdışına çıkarmak', 'gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermek' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. BELGE SUNAMADILAR
CHP'den istenen dekont ile swift mesajlarının incelendiği belirtilen kararda, dekontlarda belirtilen para hareketlerinin, Halk Bankası yazısı ve MASAK raporlarındaki para hareketleriyle aynı olduğu kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'deki grup toplantısındaki iddialarına tekrar değinilen kararda, "Şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway Limited Şirketi'nin yurtdışında bulunan hesabına veya yurtdışında bulunan başkaca bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir" denildi. Takipsizlik kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından konuya ilişkin tazminat davanın görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
'ne sunuldu.