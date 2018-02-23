Erdoğan ve Putin Akkuyu’nun temelini birlikte atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 1 yıl içindeki 9. görüşmelerini nisan başında Türkiye'de gerçekleştirecek. Görüşmede hem ekonomik hem de siyasi gündem yoğun olacak.

VİZE KONULARI DETAYLI OLARAK ELE ALINACAK

İki liderin başkanlığında Türkiye ile Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yedincisi de yapılacak. Toplantıda iki ülke arasında enerji, savunma, tarım, turizm, vize konuları detaylı olarak ele alınacak.

AKKUYU'NUN TEMELİ ATILACAK

Toplantı kapsamında ayrıca Rusya ile işbirliğiyle yapılan Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni de gerçekleştirilecek. Erdoğan ve Putin'in temel atma törenine canlı bağlantıyla veya bizzat katılması bekleniyor.





İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Erdoğan ve Putin, bu programın ertesi gününde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Suriye meselesiyle ilgili ilki Soçi'de gerçekleştirilen toplantının ikincisini İstanbul'da yapacaklar. Üçlü zirvede, Afrin'deki gelişmeler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerinin durumu, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alınacak.