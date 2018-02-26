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Deniz üstü rüzgâr si için Ege önde

’nin deniz üzerine kurulacak ilk rüzgâr santrali projesinde sona gelindi. Yatırım adresinde rüzgâr potansiyeli ile ünlü öne çıkıyor

Giriş Tarihi: 26.2.2018
Deniz üstü rüzgâr enerjisi için Ege önde

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu yıl ihalesinin planlandığını açıkladığı ve 'nin ilk off-shore (denizde) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () rüzgar santrali olacak proje için, dünyada en fazla rüzgar potansiyeline sahip bölgeler arasında öne çıkıyor.

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Alınan bilgiye göre, genellikle 20-50 metre derinlikte kurulan off-shore santrallerin ilk örneğinin, Türkiye'nin denizleri bu açıdan dikkate alındığında "yakın deniz" (near-shore) şeklinde gerçekleştirilmesi ağırlık kazanıyor. Daha önce off-shore rüzgar santrali yapılmadığı için henüz bakir konumda bulunan Türkiye'deki denizlerin okyanus derinliğinde olmaması, maliyetleri düşürecek bir etken olarak değerlendiriliyor. Bu yıl ilkbahar aylarında ihale şartları netleşecek proje için, Ege'de özellikle Bozcada'nın kıta sahanlığı içinde kalan bölgeler ve Gökçeada açıklarının, bölgesi ve Saros Körfezi ile Trakya'nın kıyılarının ciddi potansiyel bulundurduğu belirtiliyor.

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'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ VAR'
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope Başkanı Giles Dickson şu anda Avrupa'da rüzgardan üretilen elektriğin yüzde 13'ünün off-shore santrallerden sağlandığını aktardı. Off-shore santrallerin kurulu gücü artarken maliyetlerinin de düştüğüne dikkati çeken Dickson, "Üç yıl önceki ihalelerde megavatsaat başına 150 euro fiyat çıkarken, şimdi bu rakam 60 euroya kadar indi. Yeni offshore rüzgar çiftliklerinde kapasite faktörleri genellikle yüzde 50'nin üzerinde" dedi. Dickson, Türkiye'nin off-shore rüzgar potansiyelinin de oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

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