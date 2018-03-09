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Erdoğan'dan 'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal kararlara imza atan kredi derecelendirme kuruluşu 'e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan "Senin ölçün ne? Önce ölçünü ortaya koy. Komşu batmış, tükenmiş. Bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun? Pik yapan Türkiye ekonomisi için de durağanmış, bir derece indiriyormuş falan. Biz sizi iyi tanıyoruz" dedi

Giriş Tarihi: 9.3.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 16:25
Erdoğan'dan Moody's'e sert tepki!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı.

TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır.

BİZİM NOTUMUZ HALKIN NOTUDUR, BİZ ONA BAKARIZ

Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim notumuz halkın notudur, biz ona bakarız.

Erdoğan'dan Moody's'e sert tepki!

YUNANİSTAN BATMIŞ, 4 KADEME BİRDEN YÜKSELTİYORSUN

Senin ölçün ne? Önce ölçünü ortaya koy. Komşu batmış, tükenmiş. Bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun?

BİZ SİZİ İYİ TANIYORUZ

Pik yapan Türkiye ekonomisi için de durağanmış, bir derece indiriyormuş falan. Biz sizi iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz.

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Erdoğan'dan Moody's'e sert tepki!
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