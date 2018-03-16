İstihdam rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan, yılın tamamını ise yüzde 7 civarında bir performansla kapatması beklenen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2017'de başlattığı istihdam seferberliği ve hükümet teşviklerinin etkisiyle, istihdam yaratma ve işsizliği düşürmede tarihe geçecek bir başarıya imza attı. 2016'nın Aralık ayında yüzde 12.7 olan işsizlik, 2017'nin aynı döneminde 10.4'e geriledi.Aralık ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük işsizlik oranı yakalanırken, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 9.9 ile 21 ay sonra ilk kez tek haneye geriledi. Arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tarihi rekor kırarken, genç işsizlik oranı da yüzde 24'ten 19.2'ye gerileyerek 7 yılın en büyük düşüşünü sergiledi. Verilere göre iş arayanlar ve işe yerleştirilenler de tarihi zirvesini gördü. 2016'nın Aralık ayında 26 milyon 669 bin olan istihdam edilenlerin sayısı, 2017'de 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bine çıktı. Aynı dönemde işsiz sayısı da 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bine indi. İşgücüne katılım oranı yüzde 51.6'dan 52.4'e, istihdam oranı yüzde 45.1'den 46.9'a yükseldi.Türkiye, Aralık 2017 itibarıyla son bir yılda 1 milyon 619 bin vatandaşına iş sağlarken, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesi 2 milyon kişiye iş bulabildi. Küresel kriz sonrası 10 yıllık döneme bakıldığında da Avrupa Birliği'nin tamamının 5.2 milyon kişiye istihdam sağlarken, Türkiye söz konusu dönemde 8.4 milyonun üzerinde vatandaşa iş imkânı oluşturdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçilerin 3 Nisan'da kadroya geçişlerinin yapılacağını belirtti. Memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına imkân tanıyan yönetmeliğin de tamamlanacağını beliten Sarıeroğlu, işsizlikte hedefin tek hane olduğunu kaydetti. Sarıeroğlu, ayrıca 4 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, gelir testine girmediği için borçla karşı karşıya kalan vatandaşlar için verilen sürenin de 2 Nisan'da dolacağını hatırlattı. Gelir testine müracaat ettiklerinde geliri olmadığı tespit edilenlerin bütün Genel Sağlık Sigortası borçları geriye doğru silinicek hem de ücretsiz hizmet amaya devam edecekler.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, aralık ayı itibarıyla bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 619 bine ulaştığına işaret ederek, geçen yılın son üç döneminde gerçekleşen verilerin, son 3 yılın en yüksek istihdam artışını gösterdiğini kaydetti. Bakan Elvan, "Bu veriler, ekonomimizin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini gösteriyor" dedi.