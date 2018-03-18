Koç ve Sabancı coin’liyor

Türkiye'nin en büyük iki holdingi 'bitcoin' yatırımı için bir araya geliyor. Koç ve Sabancı'nın dijital para üretimi için ortak şirket kurmak üzere kolları sıvadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, projeye TCcoin ismi verildi. Holdingler kamusal regülasyonların çıkmasının ardından çalışmalarını hızlandıracak. Proje gerçekleşirse, bireysel girişimcilerin ya da adı-sanı bilinmeyen şirketlerin çıkardığı kripto para dönemi kapanacak.

ŞİRKET KURULACAK

SABAH'a açıklamalarda bulunan projenin sahibi olan Tcc Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas, dijital paranın güvenilir olduğunu göstermek için büyük holdinglere teklif götürdüklerini, onlardan da olumlu yanıt aldıklarını açıkladı. Holdinglerle ortak bir şirket kurmak için çalışmaların başladığını belirten Manas, "Bu projeyi başlattığımızda dünyada ilk kez arkasında büyük holdinglerin olduğu sanal parayı kullanıma sunmuş olacağız" dedi. Holdinglerin bu alanda kamu regülasyonunun henüz olmaması nedeniyle temkinli davrandığını belirten Manas, "Ben yıllardır bu alanda çalışmalar yapıyorum. Türkiye Fütüristler Derneği'nin kurucu başkanıyım. Yani bu alanda tek başıma dijital para arzı (ICO) yapabilirdim. Ancak büyük kurumlarla piyasaya girerek regülasyonun yapılmasını da hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

PARAYI KULLANACAKLAR

Holdinglerin çıkaralacak TCcoin'i ürün satışında da kullanması bekleniyor. Koç Holding'in benzin istasyonlarından ev aletlerine hatta arabaya kadar ürettiği birçok ürünü dijital parayla satabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde Sabancı Holding'in de tüketicilere ürün satışını bu yolla yapabileceği ifade ediliyor. Alphan Manas, "Projedeki şirketlerle ortaklık yapmamızın amacı kamu otoritesinin bu alanda regülasyonu çıkarmasına zemin hazırlamak. Bugün Türkiye'de ICO yapılabiliyor. Yasal kısıtlama yok. Ama biz yine de büyük gruplarla beraber bunu yapmak istiyoruz. Birlikte hareket edilirse bu olur" dedi.

GÜVEN FAKTÖRÜ SAĞLANACAK

Manas , Türkiye'nin özel radyo süreci yaşadığını, düzenleme olmadan çıkan yayın kuruluşlarının daha sonra yasalarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Dijital para da dünyada böyle yürüyor. Holdinglerle projeyi yaptığımızda, yatırımcının güveni sağlanacak" dedi. Arkasında üretim gücü olmayan dijital paraların saadet zinciri gibi algılandığını belirten Manas, "Biz bunu kıracağız" dedi.

ŞAKA İÇİN YAZILANLARA BİLE PARA GELDİ

Bilgi Bilişim A.Ş. Başkanı Kadir Çaylı da sanal para piyasasının trilyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirtti. Kamu regülasyonunun olmamasının sıkıntı yarattığını belirten Çaylı, "Borsalar ve ICO'lar çıkana kadar blockchain 'özgür ağ' bitcoin ise 'sanal para' olma yolunda ilerliyordu. Ama borsalar ve ICO'lar bu sistemi birdenbire Ponzi sistemine dönüştürdü" dedi. Sistemin ne kadar zayıf olduğunu da ilginç bir örnekle anlattı: "Şaka olarak yazılan kripto para birimlerine bile milyonlarca dolar yatırıldı. Dogecoin, iki arkadaşın aralarında espri yapmak için oluşturdukları sanal para. Şakala olarak yazılan duyuru metnine dahi milyonlarca dolar geldi. Bu para hâlâ işlem görüyor" dedi.