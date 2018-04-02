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'nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor

'nin ilk i olacak Mersin 'nin temeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin tarafından atılacak

Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:52
Türkiye'nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor

'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde yarın önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli, iki ülke liderinin katılacağı törenle atılıyor.
2010 yılında ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE AÇILIŞ TARİHİ 2023 YILINA ÇEKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye'nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer ünitelerde birer yıl arayla devreye girecek.
Türkiye'nin ilk i olma özelliğine sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde, yarın Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından temeli atılarak önemli bir adım atılmış olacak.

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Türkiye'nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
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