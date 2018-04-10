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138 milyarlık yatırım 134 bin kişiye iş

Yeni teşviklerle yapılacak yatırımlar 134 bin kişiye sağlayacak. 23 proje, ihracatı 6.3 milyar $ artıracak. İthalatı 12.3 milyar, cari açığı da 19 milyar dolar azaltacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
138 milyarlık yatırım 134 bin kişiye iş
Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, kendi devlerini yaratmasını sağlayacak, arz güvenliği ile küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek ve ihracatı artıracak dünyanın en iddialı teşviklerinin sahipleri belli oldu.
2016'da yürürlüğe giren proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklüğündeki 23 projeye teşvik belgesi verildi. Eti Bakır'ın teşvik belgesi verilmiş yatırımı da dahil edildiğinde toplam yatırım tutarı 137.4 milyar liraya yükseliyor. Teşvik verilecek 23 projeyle doğrudan 35 bin, dolaylı olarak ise 134 binin üzerinde bekleniyor.
Teşvik verilecek yatırımlar hayata geçtiğinde cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki sağlanacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlayacak. İthalat da 12 milyar 312 milyon dolar azalacak. Teşvik kapsamındaki 23 yatırım arasında en büyük payı Vestel, Tosyalı, Sasa ve MetCap aldı.

YERLİ OTOYA 28 MİLYAR TL
Teşviklerden yararlandırılan en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza attı. Teşvik belgesi alan şirketler arasında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz'a ait CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. de yer alıyor. Yatırımlar İstanbul, Sakarya, Malatya, Adana, Hatay, Yalova, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Siirt, Edirne, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Bingöl, Mardin ve Osmaniye de olacak.

EKORE
* Yatırım konusu: Güneş paneli * Yatırım tutarı: 2.200 milyon TL * İlave istihdam: 1.250 * Dolaylı istihdam: 4.375

ERSAN
* Yatırım konusu: Ham petrol işleme rafinerisi * Yatırım tutarı: 3.120 milyon TL * İlave istihdam: 600 * Dolaylı istihdam: 2.700

İPEK MOBİLYA
* Yatırım konusu: Çinko külçe * Yatırım tutarı: 1.101 milyon TL * İlave istihdam: 1.020 * Dolaylı istihdam: 4.590

?ALVİMEDİCA
* Yatırım: Kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı * Yatırım tutarı: 1.526 milyon TL * İlave istihdam: 4.000 * Dolaylı istihdam: 14.000

ASSAN
* Yatırım: Slab döküm, alüminyum yassı mamül * Yatırım tutarı: 3.071 milyon TL * İlave istihdam: 640 * Dolaylı istihdam: 2.560

?ATAYURT
* Yatırım: Entegre güneş paneli * Yatırım tutarı: 1.379 milyon TL * İlave istihdam: 1.590 * Dolaylı istihdam: 5.565

BMC
* Yatırım konusu: 4 ayrı teşvik * Yatırım tutarı: 1.887 milyon TL * İlave istihdam: 2.300 * Dolaylı istihdam: 9.200

CFS
* Yatırım konusu: Polipropilen * Yatırım tutarı: 4.110 milyon TL * İlave istihdam: 1.000 * Dolaylı istihdam: 4.000

DOW AKSA
* Yatırım konusu: Karbon elyaf * Yatırım tutarı: 1.864 milyon TL * İlave istihdam: 434 * Dolaylı istihdam: 1.736

ETİ BAKIR
* Yatırım: Metal geri kazanım-Entegre gübre * Yatırım tutarı: 2.394 milyon TL * İlave istihdam: 900 * Dolaylı istihdam: 4.050

TOSYALI
* Yatırım konusu: Madencilik * Yatırım tutarı: 28.000 milyon TL

?MOST MAKİNE
* Yatırım konusu: Çelik mamül ürünler * Yatırım tutarı: 1.532 milyon TL * İlave istihdam: 800 * Dolaylı istihdam: 3.200

SİİRT BAKIR
* Yatırım konusu: Bakır üretimi * Yatırım tutarı: 2.050 milyon TL * İlave istihdam: 1.000 * Dolaylı istihdam: 4.500

?METCAP ENERJİ
* Yatırım konusu: Polietilen ve polipropilen * Yatırım tutarı: 15.320 * İlave istihdam: 1.150 * Dolaylı istihdam: 4.600

SASA
* Yatırım konusu: 2 ayrı teşvik * Yatırım tutarı: 29.048 milyon TL * İlave istihdam: 6.207 * Dolaylı istihdam: 24.828

O. RENAULT
* Yatırım konusu: Hibrit motor üretimi * Yatırım tutarı: 493 milyon TL * İlave istihdam: 110 * Dolaylı istihdam: 440

?TUSAŞ
* Yatırım konusu: Milli muharip uçak ön tasarımı * Yatırım tutarı: 4.817 milyon TL * İlave istihdam: 3.200 * Dolaylı istihdam: 11.200

?SÜTAŞ
* Yatırım konusu: Büyükbaş hayvancılık * Yatırım tutarı: 647 milyon TL * İlave istihdam: 1.090 * Dolaylı istihdam: 4.905

YILDIZ
METALURJİ
* Yatırım konusu: Çinko üretimi * Yatırım tutarı: 4.440 milyon TL * İlave istihdam: 1.480 * Dolaylı istihdam: 6.660

?VESTEL
* Yatırım konusu: Elektrikli araç depolama sistemi * Yatırım tutarı: 28.396 milyon TL * İlave istihdam: 6.240 * Dolaylı istihdam: 24.960
piyasalar
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138 milyarlık yatırım 134 bin kişiye iş
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