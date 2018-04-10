138 milyarlık yatırım 134 bin kişiye iş

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, kendi devlerini yaratmasını sağlayacak, arz güvenliği ile küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek ve ihracatı artıracak dünyanın en iddialı teşviklerinin sahipleri belli oldu.
2016'da yürürlüğe giren proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklüğündeki 23 projeye teşvik belgesi verildi. Eti Bakır'ın teşvik belgesi verilmiş yatırımı da dahil edildiğinde toplam yatırım tutarı 137.4 milyar liraya yükseliyor. Teşvik verilecek 23 projeyle doğrudan 35 bin, dolaylı olarak ise 134 binin üzerinde istihdam
bekleniyor.
Teşvik verilecek yatırımlar hayata geçtiğinde cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki sağlanacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlayacak. İthalat da 12 milyar 312 milyon dolar azalacak. Teşvik kapsamındaki 23 yatırım arasında en büyük payı Vestel, Tosyalı, Sasa ve MetCap aldı. YERLİ OTOYA 28 MİLYAR TL
Teşviklerden yararlandırılan en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza attı. Teşvik belgesi alan şirketler arasında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz'a ait CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. de yer alıyor. Yatırımlar İstanbul, Sakarya, Malatya, Adana, Hatay, Yalova, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Siirt, Edirne, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Bingöl, Mardin ve Osmaniye de olacak. EKORE
* Yatırım konusu:
Güneş
paneli
* Yatırım tutarı:
2.200
milyon TL
* İlave istihdam:
1.250
* Dolaylı istihdam:
4.375 ERSAN
* Yatırım konusu:
Ham
petrol işleme
rafinerisi
* Yatırım tutarı:
3.120 milyon TL * İlave istihdam:
600 * Dolaylı istihdam:
2.700 İPEK MOBİLYA
* Yatırım konusu:
Çinko külçe * Yatırım tutarı:
1.101 milyon TL * İlave istihdam:
1.020 * Dolaylı istihdam:
4.590 ?ALVİMEDİCA
* Yatırım:
Kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı * Yatırım tutarı:
1.526 milyon TL * İlave istihdam:
4.000 * Dolaylı istihdam:
14.000 ASSAN
* Yatırım:
Slab döküm, alüminyum yassı mamül * Yatırım tutarı:
3.071 milyon TL * İlave istihdam:
640 * Dolaylı istihdam:
2.560 ?ATAYURT
* Yatırım:
Entegre güneş paneli * Yatırım tutarı:
1.379 milyon TL * İlave istihdam:
1.590 * Dolaylı istihdam:
5.565 BMC
* Yatırım konusu:
4 ayrı
teşvik
* Yatırım tutarı:
1.887 milyon TL * İlave istihdam:
2.300 * Dolaylı istihdam:
9.200 CFS
* Yatırım konusu:
Polipropilen * Yatırım tutarı:
4.110 milyon TL * İlave istihdam:
1.000 * Dolaylı istihdam:
4.000 DOW AKSA
* Yatırım konusu:
Karbon elyaf * Yatırım tutarı:
1.864 milyon TL * İlave istihdam:
434 * Dolaylı istihdam:
1.736 ETİ BAKIR
* Yatırım:
Metal geri kazanım-Entegre gübre * Yatırım tutarı:
2.394 milyon TL * İlave istihdam:
900 * Dolaylı istihdam:
4.050 TOSYALI
* Yatırım konusu:
Madencilik * Yatırım tutarı:
28.000 milyon TL ?MOST MAKİNE
* Yatırım konusu:
Çelik mamül ürünler * Yatırım tutarı:
1.532 milyon TL * İlave istihdam:
800 * Dolaylı istihdam:
3.200 SİİRT BAKIR
* Yatırım konusu:
Bakır üretimi * Yatırım tutarı:
2.050 milyon TL * İlave istihdam:
1.000 * Dolaylı istihdam:
4.500 ?METCAP ENERJİ
* Yatırım konusu:
Polietilen
ve polipropilen
* Yatırım tutarı:
15.320 * İlave istihdam:
1.150
* Dolaylı istihdam:
4.600 SASA
* Yatırım konusu:
2 ayrı teşvik * Yatırım tutarı:
29.048 milyon TL * İlave istihdam:
6.207 * Dolaylı istihdam:
24.828 O. RENAULT
* Yatırım konusu:
Hibrit
motor üretimi
* Yatırım tutarı:
493 milyon TL * İlave istihdam:
110 * Dolaylı istihdam:
440 ?TUSAŞ
* Yatırım konusu:
Milli
muharip uçak ön
tasarımı
* Yatırım tutarı:
4.817 milyon TL * İlave istihdam:
3.200 * Dolaylı istihdam:
11.200 ?SÜTAŞ
* Yatırım konusu:
Büyükbaş hayvancılık * Yatırım tutarı:
647 milyon TL * İlave istihdam:
1.090 * Dolaylı istihdam:
4.905 YILDIZ METALURJİ
* Yatırım konusu:
Çinko
üretimi
* Yatırım tutarı:
4.440 milyon TL * İlave istihdam:
1.480 * Dolaylı istihdam:
6.660 ?VESTEL
* Yatırım konusu:
Elektrikli araç depolama sistemi * Yatırım tutarı:
28.396 milyon TL * İlave istihdam:
6.240 * Dolaylı istihdam:
24.960