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'daki kriz brent u etkiledi

Son dakika haberi...Brent ün varil fiyatı, 'da yaşanan gelişmelerin ardından 70,78 dolardan işlem görüyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:44

Dün 67,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,33 dolara ulaşan Brent ün varil fiyatı, bu sabah 71,06 dolardan açıldı. ün varili, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,39 azalarak 70,78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,33 dolardan alıcı buldu.

'da artan güvenlik endişesi ve bölgede petrol arzıyla ilgili oluşabilecek riskler nedeniyle Brent petrolün varili, dün saat 21.55'te 71,33 doları gördü. Böylece Brent petrolde Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Uzmanlar, ABD ve 'ın 'ye koordineli bir saldırı düzenlemesi halinde, fiyatların tırmanışa geçebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,79 ile 70,92 dolar aralığının direnç, 70,53 ile 70.66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Ortadoğu'daki kriz brent petrolu etkiledi
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