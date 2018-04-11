Haberler Ekonomi Haberleri Siirt haziran ayında havalimanına kavuşu

Siirt haziran ayında havalimanına kavuşu Siirt Havalimanı ile ilgili müjdeyi veren Bakan Arslan, “Haziran ayında seferlere başlayacağız. Orta ve büyük gövdeli uçaklar da inebilecek” de

Giriş Tarihi: 11.4.2018