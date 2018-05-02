2018 ihracatta rekorların yılı

İhracat
nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi ve yeni bir rekora imza atıldı. 2018'in ilk 3 ayında olduğu gibi, nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolara yükseldi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolara yükseldi. HEDEF
170 MİLYAR $
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, ihracatçılar olarak 2018'i 'Rekorlar yılı' ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde kapatarak tarihin en yüksek rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yanında yıl genelinde aylık bazda da rekorlar kıracaklarını belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ve şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Martta ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracat başarımızı gölgede bırakmamalı." CARİ AÇIĞA KATKI
Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya her zaman önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, "Geçtiğimiz ay 19 firmamıza, 23 proje için teşvik verildi. Böylece, hem ihracatımız artacak, hem de ilgili ürünlerdeki ithalat azalacak. Bu sayede, cari açığımıza 19 milyar dolarlık bir katkı oluşacak" açıklaması yaptı.
Büyükekşi şöyle devam etti: "Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz." BELİRSİZLİK TEREDDÜTLERE YOL AÇIYOR
24 Haziran seçimlerine de değinen Büyükekşi, seçimlerin erkene alınmasını olumlu gördüklerini söyledi ve ekledi: "Seçim sürecinin geride kalması ile yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz." EN YÜKSEK ARTIŞ RUSYA PAZARINDA
Nisan
ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat artarken en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya (%23.3), İngiltere (%16.1), İtalya (%15.7), Fransa (%41.5) ve İspanya'ya (%34.4) olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62.2 ile Rusya'da yakalandı. İllerin ihracat performansına bakıldığında ise nisanda 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il şu şekilde oldu: İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1.2 milyar dolar, Kocaeli 1.1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar. Sektörel bazda ise birincilik 2.9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü oldu. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. En fazla artışı yaşayan ise, yüzde 38.3 ile savunma sanayisi oldu. YEDİ AYDIR ÇİFT HANELİ YÜKSELİYOR
Son
12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, "TİM olarak 1.5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz, 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli" açıklamasını yaptı. Miktar bazında ihracatın nisanda yüzde 1.2 azalarak 9.5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, "Parite değişimleri ise nisanda pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar oldu. Bunda özellikle euro-dolar paritesinin yüksek olması etkili" dedi.