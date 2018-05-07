Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarında ikramiye ne zaman yatacak?
Son Dakika: Başbakan Binali Yıldırım'ın emekliye bayram ikramiyesi müjdesinden sonra gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre emekli ikramiyesinde maaşların nasıl ödeneceğine dair detaylar belli oldu. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabı haberimizin detayında...
Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:52Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:23
Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere bayram ikramiyesi müjdesinden sonra gözler ikramiyelerin yatırılacağı tarihe çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu.