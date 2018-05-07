Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarında ikramiye ne zaman yatacak?

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarında ikramiye ne zaman yatacak? Son Dakika: Başbakan Binali Yıldırım'ın emekliye bayram ikramiyesi müjdesinden sonra gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre emekli ikramiyesinde maaşların nasıl ödeneceğine dair detaylar belli oldu. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabı haberimizin detayında...

Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:23