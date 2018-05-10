Haberler Ekonomi Haberleri Yaşlı aylığı alana üç müjde

Yaşlı aylığı alana üç müjde Bahar paketiyle 13 milyon emeklinin yüzü gülerken 65 yaş aylığı alan 618 bin kişiye de üç müjde geldi. Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı üç maaş hesaplara yatacak