Ekonomiye desteğe devam

24 Haziran seçimleri öncesinde şiddeti artan ekonomik saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde başlatılan kararlı mücadeleye, ekonominin en önemli aktörleri olan banka
lar da katılmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bankalar Birliği'nde müjdesini verdiği konut kredisi faiz
indeki indirimin fitili üç kamu bankası tarafından ateşlendi. Ziraat Bankası
, Halkbank
ve Vakıfbank, "Önceliğimiz Türkiye
" prensibinden hareket ederek 10 yıl vadeye ve 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 0.98'e çekti. Şekerbank ise yine 500 bin liraya kadar olan 60 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'e indirdi. Böylece faizler Haziran 2017 seviyelerine çekilmiş oldu. Başta Garanti, İş ve Akbank olmak üzere diğer bankaların da indirim konusunda değerlendirme yaptıkları öğrenildi. 200 BİN EK SATIŞ OLUR
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan konut sektöründe, son dönemde aylık yüzde 1.24 ile 9 yılın en yüksek seviyesine yükselen faiz oranları nedeniyle daralma yaşanmıştı. İlk çeyrekte konut satışları yüzde 15 azalmıştı. Faizin yüzde 1'in altına indirilmesiyle 200 bin ek konutun satılarak 7-8 milyar liralık hasılat elde edilmesi ve yılın rekor satışla tamamlanması bekleniyor. Tüketici açısından önemli bir psikolojik eşiğin aşıldığını belirten inşaatçılar, "Satışlar artacak" diyor. VATANDAŞ DAHA AZ ÖDEYECEK
Konut
kredisinde aylık faiz oranları bir yılda yüzde 0.94'ten 1.24'e yükseldi. 200 bin liralık 10 yıl vadeli bir kredide aylık yüzde 0.94 faizle toplam ödeme 334 bin lira olurken, yüzde 1.24 aylık faizle ödeme 385 bin liraya ulaştı. 0.98 faiz uygulaması ile aynı kredide toplam ödeme 341 bin liraya inecek. KDV
ve tapu harcı indirimleri de eklendiğinde, 500 bin liralık bir evde tüketicinin cebinden çıkacak para 170 bin lira azalacak. Konutta KDV yüzde 18'den 8'e, tapu harcı yüzde 4'ten 3'e inmişti. ÜLKENİN BİLANÇOSU DAHA ÖNEMLİ
Konut
kredisinde 2016 ve 2017'deki büyümenin yüzde 50'sini gerçekleştiren ve dün faizi yüzde 0.98'e çeken Ziraat Bankası, sektörün ülke için önemine dikkat çekerek, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tuttuğunu açıkladı. ?İSTIKRARA KATKIMIZ SÜRECEK
Konut
piyasasındaki talebin büyümenin asli unsurlarından olduğunu ifade eden Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan
, "Üreten Türkiye'nin bankası olarak bundan sonra da ülkemiz istikrarına, ekonomimize ve müşterilemize azami katkı sağlama bilinciyle çalışacağız" dedi. İNŞAATÇILAR REKOR BEKLİYOR
KONUTDER Yönetim Kurulu
Başkanı Altan Elmas, faiz indirimiyle birlikte telefonların daha çok çalmaya başladığını belirterek, "Rekor kırabiliriz. Özel bankalar da adım atmalı" dedi.
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu
, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
, kamu bankaları vasıtasıyla yapılacak kampanyadaki faiz sübvansiyonunun hem sektörü canlandıracağını hem de fazlasıyla devlete geri döneceğini kaydetti.
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, satış ofislerinde trafiğin arttığını kaydetti.
Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, sektöre ciddi hareket geleceğini kaydetti.