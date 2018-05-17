Baş döndüren ekonomi trafiği

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından dün Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşandı. Doların 4.50 lirayı görmesinin ardından Merkez Bankası
'ndan beklenen açıklama gelirken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
sosyal medya üzerinden devreye girdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüşmek üzere AK Parti
Genel Merkezi'ne gittiği haberi ile birlikte piyasalardaki toparlanma hız kazandı. MERKEZ DEVREDE
Dolardaki hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" açıklaması geldi. Hemen ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de devreye girerek sosyal medya üzerinden piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın ekonomi kurmaylarının seçim beyannamesi için toplandığı AK Parti Genel Merkezi'ne gitmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşeceğinin kamuoyuna yansıması, dolardaki düşüşü hızlandırdı. DOLAR ÇAKILDI
Başbakan Binali Yıldırım
, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı da AK Parti'de olunca "döviz zirvesi" yorumları yapıldı. Dolar 4.40 TL'nin altına geriledi. Borsa İstanbul
100 bin 654 puandan 102 binin üstüne çıkarken, faizde yaklaşık 20 baz puanlık düşüş oldu.
Ancak ekonomi kurmaylarının döviz zirvesi amacıyla değil hükümetin seçim beyannamesinin ekonomi bölümünü hazırlamak için Genel Merkez'de oldukları ortaya çıktı. Çetinkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partide beklerken Şimşek, Ağbal ve Elvan partiden ayrıldı. AK Parti yetkilileri, ekonomi kurmaylarının seçim beyannamesinin ekonomi ayağını netleştirdiklerini belirtti. İRAN'LA YEREL PARA ANLAŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya da katıldı. Toplantının rutin gündeminin daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması olduğu öğrenildi. SANAYİDE ÜRETİM ÇARKLARI DÖNÜYOR
Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümeye devam eden Türkiye'de, bu yılın ilk çeyreğinde çarklar hızlı döndü. Sanayi üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Mart itibarıyla son 3 yılın en hızlı artışına imza atıldı. Analistler ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7'nin üstünde olacağını belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Türkiye ekonomisi, üretime odaklanmış hızlı şekilde yoluna devam etmektedir. Güven algısını yıkmaya dönük hamleler sonuç getirmeyecek" dedi. TETİKÇİ MOODY'S'E TOKAT GİBİ CEVAP
Kriz lobisinin tetikçisi Moody's'in Türk bankacılık sektörü ile ilgili olarak önceki gün yaptığı 'görünüm zayıf' değerlendirmesine, Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yanıt geldi. TBB'den yapılan açıklamada, sektörün, pozitif görünümünü koruyacak kabiliyette olduğu belirtilerek, "Sektör, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine destek olacak yapıda ve güçtedir. Sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir" denildi.