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Dolar ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı

Merkez , önceki akşam artışına giderek dolardaki kontrolsüz yükselişe karşı kılıcını çekmişti. 4,92 ile zirveye tırmanan dolar, faiz kararının ardından 4,55’in de altını görmüştü. Dünkü işlemlerde ise dolar, yeniden yükselişe geçti. Ancak kur, yeni zirve yapamadı ve 4,75 seviyesinde denge bulmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 11:45
Dolar ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı

Analiser, Merkez 'nın 7 Haziran'da rutin toplantısının olduğunu, burada "sadeleşme" ve "sıkı politika" konusunda yeni adımların gelebileceğini, bu beklentinin de piyasaya zamanla yansıyarak, daha düşük kur seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor.

TL'YE GEÇİŞLER HIZLANACAK

Bu arada Merkez Bankası'nın ardından bankalar da mevduat lerini yüzde 17-18 bandına doğru çekecek. Bu gelişme de TL'ye geçişi hızlandırarak,doların 4,50 ve daha aşağı seviyelere gelmesinde etkili olacak.

Öte yandan Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı ihale takvimini güncelleme kararı aldı.

DÖVİZ SATIM İHALE TUTARINI 6.15 MİLYAR DOLARDAN 8 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

Buna göre , uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale tutarını 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkardı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada "2018 yılı boyunca satım tutarının ulaşabileceği üst sınır, 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir"denildi.

Merkez Bankası, önceki akşam faiz artışına giderek dolardaki kontrolsüz yükselişe karşı kılıcını çekmişti. 4,92 ile zirveye tırmanan dolar, faiz kararının ardından 4,55'in de altını görmüştü.

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Dolar ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı
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