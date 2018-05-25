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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dan açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bazı hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde 'li yetkili kurumlar tarafından ’a önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “T. Halk A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.’nin 2018 tarihinde ABD’de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı, ABD’nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.’ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı” vurgulandı.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 17:36
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dan Halkbank açıklaması

İŞTE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA…

T. Halk A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.'nin 2018 tarihinde 'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmuyor.

BANKANIN GÜVENİNİ VE İTİBARINI SARSICI YALAN HABERLER YAPILDI

ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı, T. Halk Bankası A.Ş. hisselerinin A.Ş.'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'nin önemli kurumlarından biri olan T. Halk Bankası A.Ş.'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikteki bu haber ve yorumların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74. maddesi hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158. maddesi hükmü ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesi hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması karşısında, ihbara konu tüm eylemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dan Halkbank açıklaması
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