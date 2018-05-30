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Başbakan Yardımcısı Şimşek: ilgisi büyük

'da larla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 11:38
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2 günlük temasları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Londra'daki temasların çok verimli geçtiğini dile getirerek, " ilgisi büyük" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI YAPISAL REFORMLARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ!"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalara ise 4 mesaj verdiklerini ifade etti:

"Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız..."

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük
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