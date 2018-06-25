İş dünyasından Erdoğan'a tebrik mesajı

ASKON: MİLLETİMİZ YERLİ VE MİLLİ KAVRAMLARINA SAHİP ÇIKMIŞTIR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali CESUR, 24 Haziran seçimlerine yönelik Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin görüşlerini içeren bir değerlendirmede bulundu.





Başkan CESUR; '' Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk. Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyor, yeni bir Türkiye'ye merhaba diyoruz.

MÜSİAD: GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA BU DURAĞI SAĞ SALİM GEÇTİK

Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.





Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş; Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır.

MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz.

Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz.

İTO: BÜYÜK ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi.





Avdagiç, "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir" dedi.

1950, 1983 VE 2002 SEÇİMLERİ GİBİ STRATEJİK

Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Avdagiç, Türkiye'nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını vurguladı.

İTO Başkanı Avdagiç, "Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır" ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

DEİK: GÜÇLÜ TÜRKİYE İRADESİ DAHA DA PERÇİNLEŞECEK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, seçimlerin, sandıktan çıkan sonuçtan bağımsız olarak, ülkenin demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini belirterek, ayrıca seçimlere katılım oranının yüksekliği ve seçimlerin kayda değer bir huzur ortamı içinde gerçekleşmesinin milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmak adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösterdiğini anlattı.





Olpak, "Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koyarken, meclisi de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi. Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü yürütme ve güçlü meclistir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 95 yıllık siyasi geleneğinde, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını ve 16 Nisan referandumuyla hayata giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sayfa açtığını aktaran Olpak, Cumhuriyetin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesinin, bu sistemle daha da perçinleneceğini bildirdi.

Olpak, bu değişimin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçimin kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur. DEİK olarak, bu yeni dönemde de, her zamanki gibi, Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türk iş dünyasının tamamını buluşturan bir platform olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse ülkemiz dış ticaretinin artması için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini, daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz. Daha da güçlü bir ekonomi, daha da ileri bir demokrasi ve çok daha büyük bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum."