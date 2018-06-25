Yoksulluğa karşı mücadelede lideriz

Türkiye
, 2002'den bugüne sanayiden tarıma, teknolojiden yerli üretime ekonominin birçok dalında önemli hamleler yaparken, sosyal yardım
larda 'sessiz devrim' gerçekleştirdi. Yoksulluğa karşı amansız bir mücadele verilirken, kadınlardan yaşlılara, engellilerden şehit yakınları ve gazilere kadar toplumun bütün kesimlerine yardım eli uzatıldı. Bu kapsamda genel sağlık sigorta
sı uygulamasıyla milyonlarca vatandaşın sağlığı güvence altına alınırken, gıda-eğitim-nakit destekleriyle dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.
Engelli, yaşlı ve yakınları için maaş düzenlemesi hayata geçirilerek yüz binlerce vatandaşın yüzü güldü. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını olan on binlerce vatandaş kamuda istihdam
edildi.
Yoksul askerlerin gözleri arkada kalmasın diye ailelerine maaş uygulaması hayata geçirildi. 2.5 $'IN ALTINDA KİMSE KALMADI
Bu kapsamda, sosyal yardımlara 2002 yılında 1.3 milyar liralık kaynak ayrılırken, 2017 yılında 36 milyar, son 16 yılda ise toplam 240 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. Sosyal yardımlarla 16 yıl içerisinde günlük geliri 1 ve 2.5 doların altında olan vatandaş kalmazken, Türkiye, yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu. İşte Türkiye'nin 16 yıllık sosyal yardım atılım öyküsü: * YOKSULLUKLA MÜCADELEDE TÜRKİYE FARKI:
16 yıl içerisinde yapılan sosyal yardım harcamalarıyla birlikte kişi başı harcaması günlük 1 ve 2.15 doların altında olan vatandaş kalmazken, kişi başı harcaması günlük 4.3 doların altındaki nüfus sayısı yüzde 30.3'ten 1.58'e geriledi. Böylece Türkiye, Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlası 2017" çalışması kapsamında son 15 yılda yoksulluk oranını en çok azaltan ülke oldu. * MİLYONLARA GIDA-EĞİTİM-NAKİT DESTEĞİ:
Gıda, eğitim, sağlık ve şartlı nakit transferini içine alan sosyal yardımlar kapsamında milyonlarca dar gelirli vatandaşa 24.9 milyar liralık kaynak ulaştırıldı. 2017 yılında 3.2 milyon aile bu yardımlardan faydalandı. * VATANDAŞIN SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINDA:
2012'de genel sağlık sigortası uygulaması da hayata geçirildi. Uygulamayla sadece geçtiğimiz yıl 6.7 milyon vatandaş için 7.7 milyon liralık prim ödemesi yapıldı. * ENGELLİ, YAŞLI VE YAKINLARINA NAKİT YARDIM:
2017 yılında evde bakım yardımları kapsamında yaklaşık 500 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa 5.7 milyarlık, 618 bin yaşlıya 1 milyar liralık yardım yapıldı. Engelli ve yaşlı bakımlarını sağlayan 707 bin engelli ve yaşlı yakınına 3.5 milyarlık yardım yapıldı. * DOĞUM YARDIMLARI:
Doğum yardımlarıyla yüz binlerce annenin yüzü gülerken 2017 yılında 1.7 milyon anneye 515 milyon liralık doğum yardımı ödemesi yapıldı. * KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ATAMA:
2002 yılından bugüne kadar kurum bakımındaki 45 bin çocuk kamuda istihdam edildi. * ÖKSÜZ-YETİM ÇOCUKLARA DESTEK:
18 yaşından küçük muhtaç çocuklar için "öksüz yetim yardımı" programı da hayata geçirildi. Bu kapsamda sadece 2017 yılında 60 bin çocuğa 58.6 milyon liralık yardım yapıldı. * KORUYUCU AİLEDE REKOR: Koruyucu aile
hizmetleri kapsamında 6 bini aşkın çocuk 5 bin ailenin yanında sıcak yuvasına kavuştu. Yaklaşık 6 yıl içerisinde 3.8 milyar liralık kaynak koruyucu ailelere aktarıldı. * TERÖR MAĞDURLARI DA UNUTULMADI:
Nisan 2018'e kadar 22 bin 701 şehit yakını, gazi, gazi yakını, sivil terör mağduru istihdam edildi. * ÇEYİZ VE KONUT BİRİKİMİ:
Çeyiz ve konut hesabından on binlerce vatandaş faydalanırken, çeyiz hesabında 54 milyon, konut hesabında 86 milyon lira birikti. * ASKER AİLELERİNE MAAŞ:
Muhtaç durumda bulunan asker ailelerine maaş bağlanırken, 2017 yılında dar gelirli olan 90 bin asker ailesine toplam 155 milyon liralık nakit destek sağlandı. Asker çocuklarına ise harçlığını devlet verdi. Bu kapsamda 17 bin asker çocuğuna 7.5 milyon liralık harçlık ödemesi yapıldı.