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’a 30 milyar liralık rötuş

’un maliyetini azaltacak plan değişikliği yapıldı. 30 milyarlık tasarruf sağlayacak değişikliğe göre 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e iniyor

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Kanal İstanbul’a 30 milyar liralık rötuş
Bu yıl temelinin atılacağı Projesi'nde büyük tasarruf getirecek düzenlemeye gidildi. 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin yapım maliyeti, kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Edinilen bilgiye göre, kanal kesitinin 275 metreye inmesi nedeniyle yapılacak köprülerin uzunluğu da daha az olacak.

KÖPRÜ SAYISI 7 OLACAK
Böylece köprü maliyeti ciddi oranda azalacak. Kanaldan çıkarılacak hafriyat miktarı her halükarda planlanan 3 adacığı yapmaya yeterli olacak. Daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, 'nin talebi doğrultusunda 7'nci köprü de yapılacak. Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanına bağlantısı olan D-20'de olmak üzere 6 köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demiryolunun geçirilmesi planlanıyor.

KANAL İSTANBUL İDARESİ KURULUYOR
Toplam 20 milyar euroluk bir ekonomi yaratması beklenen Kanal projesinin idaresi için de yeni yapılanmaya gidilecek. Buna göre projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) kurulacak. TOKİ, , İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Demiryolları başkanlığın paydaşları olacak.

HAFRİYAT MİLLET BAHÇESİNE
Yıl sonunda ihalesi düzenlenecek olan asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan hafriyatın bir bölümü de 'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nde kullanılacak. Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı 'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümünün buraya dökülecek. Uzmanlar, hafriyatın 900 milyon metreküplük hafriyatla hem adaların hem de millet bahçelerinin yapılacağını belirtti.
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Kanal İstanbul’a 30 milyar liralık rötuş
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