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Şimdi yeni Türkiye’yi inşa zamanı

Ekonomide istikrarı hedefleyen için yol haritası hazır. İnşaat sektörü temsilcileri belirsizlik nedeniyle rafa kaldırdıkları yatırım planlarını en kısa zamanda hayata geçirmeye hazırlanıyor

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Şimdi yeni Türkiye’yi inşa zamanı
Son bir yıldır ekonomide yaşanan belirsizlikler nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen inşaat sektörü, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşların tercihlerini güçlü iktidardan yana kullanmasıyla moral buldu. Sonuçların ekonomide istikrarı güçlendireceğini söyleyen sektör temsilcileri, "Artık önümüzü çok daha net görebileceğiz. Elde edilen başarılı sonuçlar son dönemde biriken ve sektörün tıkanmasına neden olan konut stokunun eritilmesine büyük katkı sağlayacak. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" dedi.

ÖNÜMÜZDE ENGEL YOK
Yeni sistemde yeni Türkiye'yi inşa etmek için gerekli heyecan ve motivasyona sahip olduklarını söyleyen sektör temsilcileri, şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzü görmemizi engelleyen hiçbir engel kalmadı. Vakit yeni Türkiye'yi inşa vakti. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. En kısa sürede sektör yeniden eski parlak günlerine dönecek. İnşaat yeniden ülke ekonomisinin dinamosu olacak. Buna inancımız tam. Beklediğimiz düzenlemeler hayata geçirilirse, çok kısa sürede büyük ivme yakalarız."

SEKTÖRE BÜYÜK DESTEK
Hükümet, inşaat sektörüne verdiği desteklerle birlikte gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olması için de tüm imkânları sunuyor. Bu kapsamda yeni sistemle birlikte hükümet inşaat sektörü için yol haritasını hazırladı. Konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyen bir sisteme dönüştürülüyor. 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konutun yapılarak vatandaşa teslim edilmesi hedefleniyor. de de tasarruf eğilimini teşvik ederek vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni finansman mekanizmaları da devreye konulacak. Yeni dönemde konut kredilerinde vergi istisna ve muafiyetleri gözden geçirilecek. Konuta erişimi artırmak için, sosyal ve teknik altyapıları tamamlanmış arsa üretimine ağırlık verilecek.

SIÇRAMA YAPACAĞIZ

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık; seçim öncesi belirsizlik yaşandığını kaydederek, "Türkiye için yeni bir hikaye yazma fırsatı doğdu. Hükümet doğru adımları atarsa, ülke olarak hedeflediğimiz sıçramayı yaparız" şeklinde konuştu.

YENİ SİSTEM EKONOMİYİ UÇURACAK

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, milletin büyük ve güçlü Türkiye idealini onayladığını kaydetti. Başkan Elmas, "Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. Biz de bu yolda elimizi taşın altına koyarak daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Yeni sistemle, hız kazanacak ekonomide beklediğimiz düzenlemelerinde bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışmaya başlayacaklarını vurgularken, nesiller boyu yaşanacak doğa ile barışık güvenilir projeler gerçekleştirmek için çabalarını artıracaklarını kaydetti. Durbakayım, "Yeni dönemde inşaat sektörü olarak beklentimiz KDV teşviklerinin kalıcı hale gelmesi" dedi.
Dünyaya demokrasi dersi verdik

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu "Seçimlerin ardından 2023 hedeflerimiz doğrultusunda , yerli otomobil, 3. havalimanı gibi mega projelerin yapımına hız kesilmeden devam edilecek ve ülkemiz adını dünyaya çağ atlatan projelerle bir kez daha duyuracaktır. Biz de yatırımlarımızı sürdürecek ve dünyaya verdiğimiz demokrasi dersiyle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İNŞAATÇI NE BEKLIYOR?

Faizler yüzde 1'in altında kalsın.
Bürokrasideki engeller kalksın.
1. el konutta tapu harçları sıfıra indirilsin.
Kentsel dönüşümdeki sorunlar çözülsün.
Yabancıya 300 bin dolar karşılığında vatandaşlık verilsin.
KDV teşviklerin kalıcı hale gelsin.
Konut kredisi faizleri gelir vergisi matrahından mahsup edilsin.
Yabancıya konut satışı için Eximbank'tan düşük faizli kredi temin edilsin.
Devreden KDV yasası yürürlüğe girsin.

YABANCI GİRİŞLERİ ŞAHLANACAK

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 'Türkiye'nin önü tamamen açıldı' değerlendirmesini yaparken, bu pozitif dönüşün yatırımcıyı yeniden harekete geçireceğini ifade etti. Yılmaz, "Piyasalara yabancı girişleri artacaktır. Bundan sonra yurtdışına bu pozitif enerjiyi daha iyi yansıtmalıyız. Ülke algımızı da iyi yönetirsek, çok daha güçlü bir Türkiye için önemli adımlar atmış oluruz" dedi.

İŞTE YENI YOL HARITASI

Konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyecek.
Geliri düşük olana uzun vadeli taksit imkânı gelecek.
Kiralık sosyal konut üretimi artacak.
Konut tapu harcı sıfıra kadar indirilebilecek.
Konut hesabı yeni desteklerle cazip hale getirilecek.
Emeklilerin ev sahibi olması için yeni projeler devreye girecek.
2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak.
'da 4 bin, Türkiye genelinde 70 bin ev yapacak.
Arsa üretimine ağırlık verilecek.
Yeni finansman modelleri devreye girecek.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ ÇOK AÇIK

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Bu dönemde Türkiye'nin önünü hem ekonomik, hem de stratejik atılımlar anlamında çok açık görüyorum. Türkiye'nin yükselişi güçlü ekonomisiyle çok daha hızlı olacak. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz de sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.
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Şimdi yeni Türkiye’yi inşa zamanı
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