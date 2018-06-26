Şimdi yeni Türkiye’yi inşa zamanı

Son bir yıldır ekonomide yaşanan belirsizlikler nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen inşaat sektörü, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşların tercihlerini güçlü iktidardan yana kullanmasıyla moral buldu. Sonuçların ekonomide istikrarı güçlendireceğini söyleyen sektör temsilcileri, "Artık önümüzü çok daha net görebileceğiz. Elde edilen başarılı sonuçlar son dönemde biriken ve sektörün tıkanmasına neden olan konut stokunun eritilmesine büyük katkı sağlayacak. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" dedi. ÖNÜMÜZDE ENGEL YOK
Yeni sistemde yeni Türkiye'yi inşa etmek için gerekli heyecan ve motivasyona sahip olduklarını söyleyen sektör temsilcileri, şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzü görmemizi engelleyen hiçbir engel kalmadı. Vakit yeni Türkiye'yi inşa vakti. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. En kısa sürede sektör yeniden eski parlak günlerine dönecek. İnşaat yeniden ülke ekonomisinin dinamosu olacak. Buna inancımız tam. Beklediğimiz düzenlemeler hayata geçirilirse, çok kısa sürede büyük ivme yakalarız." SEKTÖRE BÜYÜK DESTEK
Hükümet, inşaat sektörüne verdiği desteklerle birlikte gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olması için de tüm imkânları sunuyor. Bu kapsamda yeni sistemle birlikte hükümet inşaat sektörü için yol haritasını hazırladı. Konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyen bir sisteme dönüştürülüyor. 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konutun yapılarak vatandaşa teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni dönem
de de tasarruf eğilimini teşvik ederek vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni finansman mekanizmaları da devreye konulacak. Yeni dönemde konut kredilerinde vergi istisna ve muafiyetleri gözden geçirilecek. Konuta erişimi artırmak için, sosyal ve teknik altyapıları tamamlanmış arsa üretimine ağırlık verilecek. SIÇRAMA YAPACAĞIZ Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık
; seçim
öncesi belirsizlik yaşandığını
kaydederek, "Türkiye için yeni
bir hikaye yazma fırsatı doğdu.
Hükümet doğru adımları atarsa,
ülke olarak hedeflediğimiz sıçramayı
yaparız" şeklinde konuştu. YENİ SİSTEM EKONOMİYİ UÇURACAK KONUTDER Başkanı Altan Elmas
, milletin
büyük ve güçlü
Türkiye idealini onayladığını
kaydetti.
Başkan Elmas,
"Yapısal reformlara
öncelik verilmesini bekleyeceğiz.
Biz de bu yolda elimizi taşın
altına koyarak daha güçlü Türkiye
için çalışacağız. Yeni sistemle, hız
kazanacak ekonomide beklediğimiz
düzenlemelerinde bir an önce
hayata geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini
kullandı. DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım,
yeni dönemde daha
da rasyonel çalışarak,
istihdamın ve kalitenin
artmasını sağlamak
için daha fazla
çalışmaya başlayacaklarını
vurgularken, nesiller boyu
yaşanacak doğa ile barışık güvenilir
projeler gerçekleştirmek için
çabalarını artıracaklarını kaydetti.
Durbakayım, "Yeni dönemde inşaat
sektörü olarak beklentimiz KDV teşviklerinin
kalıcı hale gelmesi" dedi.
Dünyaya demokrasi dersi verdik Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu
"Seçimlerin
ardından 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda Kanal İstanbul
, yerli
otomobil, 3. havalimanı
gibi mega projelerin
yapımına hız kesilmeden devam
edilecek ve ülkemiz adını dünyaya
çağ atlatan projelerle bir kez daha
duyuracaktır. Biz de yatırımlarımızı
sürdürecek ve dünyaya verdiğimiz
demokrasi dersiyle 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdüreceğiz" dedi. İNŞAATÇI NE BEKLIYOR?
Faizler yüzde 1'in altında kalsın.
Bürokrasideki engeller kalksın.
1. el konutta tapu harçları sıfıra indirilsin.
Kentsel dönüşümdeki sorunlar çözülsün.
Yabancıya 300 bin dolar karşılığında vatandaşlık verilsin.
KDV teşviklerin kalıcı hale gelsin.
Konut kredisi faizleri gelir vergisi matrahından mahsup edilsin.
Yabancıya konut satışı için Eximbank'tan düşük faizli kredi temin edilsin.
Devreden KDV yasası yürürlüğe girsin. YABANCI GİRİŞLERİ ŞAHLANACAK DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
,
'Türkiye'nin
önü tamamen
açıldı' değerlendirmesini
yaparken, bu pozitif
dönüşün yatırımcıyı
yeniden harekete geçireceğini
ifade etti. Yılmaz,
"Piyasalara yabancı girişleri
artacaktır. Bundan
sonra yurtdışına bu pozitif
enerjiyi daha iyi yansıtmalıyız.
Ülke algımızı da iyi
yönetirsek, çok daha güçlü
bir Türkiye için önemli
adımlar atmış oluruz" dedi. İŞTE YENI YOL HARITASI
Konut hesabı ile mortgage birbirini destekleyecek.
Geliri düşük olana uzun vadeli taksit imkânı gelecek.
Kiralık sosyal konut üretimi artacak.
Konut tapu harcı sıfıra kadar indirilebilecek.
Konut hesabı yeni desteklerle cazip hale getirilecek.
Emeklilerin ev sahibi olması için yeni projeler devreye girecek.
2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. TOKİ İstanbul
'da 4 bin, Türkiye genelinde 70 bin ev yapacak.
Arsa üretimine ağırlık verilecek.
Yeni finansman modelleri devreye girecek. TÜRKİYE'NİN ÖNÜ ÇOK AÇIK Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya
,
"Bu dönemde
Türkiye'nin önünü hem
ekonomik, hem de stratejik
atılımlar anlamında
çok açık görüyorum.
Türkiye'nin yükselişi güçlü
ekonomisiyle çok daha
hızlı olacak. Ülkemiz, ekonominin
tüm aksları ve
inşaat sektörü ile 2023
hedeflerine emin adımlarla
ilerleyecektir. Biz de sektördeki
yatırımlarımızı artırarak
sürdüreceğiz" dedi.