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Telefon düşerken hava yastığı açılıyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Telefon düşerken hava yastığı açılıyor
ın hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artarken, onları korumak da önemli bir hal aldı. Telefonları korumaya çalışırken ekran kırılması kullanıcıların en çok karşılaştığı durum oluyor. Philip Frenzel adlı bir Alman mühendislik öğrencisi telefon düşürmesiyle ekran kırılmasının yaratabileceği sıkıntılara çözüm sunacak ilginç bir yöntem geliştirdi. Frenzel bir mobil hava yastığı gibi işleyen kılıf tasarladı. Söz konusu kılıf, telefonunuzun düşmekte olduğunu algılıyor, bünyesinde barındırdığı metal çatalları açarak telefona zarar gelmesini önlüyor. Almanya'da Aalen Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan Frenzel, bu mobil hava yastığı projesiyle Alman Mekatronik Kulübü'nden ödül almaya hak kazandı. Kaynak: www.Teknoblog.com
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Telefon düşerken hava yastığı açılıyor
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