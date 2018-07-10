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İstanbullular dikkat! O hattında ulaşıma ara veriliyor...

'nin ilk sürücüsüz su Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 'nın ikinci etabı hizmete alınıyor. , metronun Yamanevler-Sancaktepe bölümünü hizmete açmak için test sürüşlerine başlayacak. İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:47
İstanbullular dikkat! O metro hattında ulaşıma ara veriliyor...

'nin ilk sürücüsüz su Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 'nın ikinci etabının açılması için son hazırlıklar yapılıyor.

Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı olan Yabanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmında bazı günlerde seferlere ara verilecek. Belediyeden alınan bilgiye göre, "Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganıyla çalışmalarına devam eden , sürücüsüz metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alımı için düğmeye bastı.

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay içerisinde bazı günler yapılmayacak. Bu çalışmalar, "Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek.

ÜSKÜDAR-YAMANEVLER HATTINDA 9 GÜN ULAŞIMA ARA VERİLECEK

Kontrol ve test sürüşleri sebebiyle Üsküdar-Yamanevler bölümünde 9 gün ulaşıma ara verilecek olmasından ötürü vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışma takvimi çıkartıldı. Buna göre metro hattı 12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek.

Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım 'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi. Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak. Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de 'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

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İstanbullular dikkat! O metro hattında ulaşıma ara veriliyor...
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