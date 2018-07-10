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: 'nda araçları yüzde 50 indirimli olacak

haberi... Büyükşehir Belediye Meclisi, nda ın yüzde 50 indirimli olmasına karar verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:48
Son dakika: Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla araçlarının bayramda indirimli olması teklif edildi.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ KULLANILACAK

Teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.Buna göre vatandaşlar, boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

İBB Meclisi, Ağustos ayında tatile gireceği için indirim kararını bir ay önce almış oldu.

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